La industria cayó 6% en noviembre y crece la alarma pyme

Industria 28/12/2025.- La industria volvió a caer en noviembre y las pymes están en alerta. La UIA advierte por menos producción, empleo en baja y fuerte competencia importada.

La actividad industrial volvió a encender señales de alarma en noviembre. Según estimaciones preliminares de la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector registró una caída del 6% interanual y del 1% respecto a octubre, profundizando una tendencia negativa que mantiene a la producción lejos de los niveles alcanzados en años previos. El dato expone un escenario complejo para la industria, con un impacto particularmente fuerte sobre las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con el informe difundido por la central fabril, los indicadores utilizados incluyen el consumo de energía eléctrica, la demanda industrial y consultas a referentes empresariales de todo el país. La UIA explicó que la baja de noviembre estuvo influida, en parte, por la menor cantidad de días hábiles: hubo dos días menos que en noviembre de 2024 y cuatro menos que en octubre de 2025, producto del calendario de feriados.

Caída generalizada y demanda interna debilitada

Entre los sectores más golpeados aparece la construcción. En noviembre, el despacho de cemento cayó 7,7% y el Índice Construya retrocedió 7,1%, reflejando una demanda interna debilitada. Ambos indicadores muestran, además, retrocesos superiores al 20% en comparación con los niveles de 2022 y 2023.

La industria automotriz también registró una baja significativa: la producción de vehículos se redujo 22%, afectada por la menor cantidad de jornadas laborables y por la caída de las ventas en el mercado interno. En tanto, la fabricación de bebidas descendió 6,9%, mientras que el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales cayó 5,8%, un dato que suele anticipar menor nivel de actividad.

El informe de la UIA indicó además que la actividad del sector metalmecánico mostró una disminución más moderada, del 0,5%, aunque aclaró que la base de comparación fue menor que en otras ramas.

Pymes en situación crítica y presión de costos

Más allá de algunos indicadores puntuales con leves mejoras mensuales —como el patentamiento de maquinaria industrial (+0,9%) y la producción de acero (+0,4%)—, el diagnóstico general es adverso. La UIA remarcó que “la heterogeneidad sectorial es notable, con solo la refinación de petróleo y la producción de motos recuperando niveles de 2022”.