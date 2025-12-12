JUVENTUDES FUEGUINAS FUERON RECONOCIDAS POR SU COMPROMISO EN LOS CENTROS DE ESTUDIANTES

Tierra del Fuego 12/122025.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AIAS, a través de la Secretaría de Políticas para las Juventudes, llevó adelante el cierre provincial de los Actos de Reconocimiento de los Centros de Estudiantes en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Estas jornadas se desarrollaron en el marco del Programa Provincial de Fortalecimiento de Organizaciones Estudiantiles (PFOE), política pública creada para acompañar y fortalecer la vida democrática dentro de las instituciones educativas. El programa se encuentra respaldado por la Resolución M.E.C.C. y T. N°2068/22, vigente desde el año 2021, que reconoce formalmente la importancia y el rol institucional de los Centros de Estudiantes en todo el territorio provincial.

Durante los actos, se destacó el compromiso, la participación democrática y el trabajo colectivo de las y los estudiantes que integran los Centros de Estudiantes de nivel secundario. Este reconocimiento pone en valor el rol fundamental que cumplen estos espacios como ámbitos de representación, organización estudiantil y ejercicio ciudadano dentro de cada escuela.

Los encuentros reunieron a jóvenes delegados, referentes estudiantiles, docentes y equipos directivos, quienes compartieron sus experiencias, proyectos y los desafíos vividos durante el año. Asimismo, se entregaron distinciones a cada Centro de Estudiantes por su labor, fortaleciendo el espíritu participativo y la construcción de comunidad educativa.

Al respecto, la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, expresó: “Los Centros de Estudiantes son una de las expresiones más genuinas de participación juvenil. Reconocer su trabajo es reconocer la voz de las juventudes fueguinas, su capacidad de organización y su compromiso con construir escuelas más democráticas. Desde esta Secretaría seguimos acompañando estos procesos porque creemos profundamente en el protagonismo juvenil como motor de transformación social”.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Tierra del Fuego, AIAS reafirma su acompañamiento a las juventudes a través del programa PFOE, consolidando políticas públicas que promuevan la participación, la formación ciudadana y el liderazgo juvenil en todo el territorio provincial.