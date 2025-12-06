Industria argentina: recesión real y falsas señales de recuperación

Argentina 06/12/2025.- Ventas, empleo y exportaciones en baja: la encuesta de la Unión Industrial Argentina pinta una industria al borde. Mirá los datos que alarman al sector.

El último informe de la Unión Industrial Argentina revela una caída sostenida de la producción: un 40,3 % de las empresas industriales redujo su nivel de producción respecto al promedio del tercer trimestre del año, mientras apenas el 21,3 % registró aumentos. Esta dinámica profundiza la tendencia negativa que ya se repetía desde meses atrás.

El indicador que mide el pulso del sector, el Monitor de Desempeño Industrial (MDI), se ubicó en 43,8 puntos en octubre 2025 —muy por debajo del umbral de 50 que indica expansión—, consolidando lo que algunos analistas ya definen como una contracción prolongada.

Ventas internas, exportaciones y empleo: todos en retroceso

La caída de la producción no vino sola. En ventas internas, el 47,4 % de las empresas reportó bajas, frente a un 21,0 % que logró incrementos. En el frente externo, las exportaciones también sufrieron: el 25,1 % de las compañías registró caídas, contra un 18,2 % que marcó subas.

Por su parte, el empleo volvió a resentirse: un 21,0 % de las empresas redujo dotación de personal, mientras que el 23,5 % ajustó turnos laborales y un 7,7 % implementó suspensiones por baja de actividad.

Sectores golpeados: textiles, metalurgia y manufactura liviana

La contracción no es pareja: los rubros más afectados fueron los vinculados a Textiles; Metales comunes y productos de metal; y Confecciones, cuero y calzado —todos con MDI por debajo del promedio general.

Estos sectores comparten una particular vulnerabilidad: alta dependencia del mercado interno, sensibilidad a la caída del consumo y menor capacidad de resistir costos sin volumen de ventas.

Pero hay un dato llamativo: las expectativas se animan

A pesar del gris panorama actual, la encuesta marca un giro en la percepción empresarial: el 60,4 % de las empresas prevé una mejora en su situación económica en los próximos meses, frente al 48,6 % del relevamiento anterior. También aumentó la proporción que ve un repunte en su sector (57,0 %, vs 46,4 %) y en la economía nacional (68,6 %, vs 53,1 %).

Esa suba en optimismo se vincula, según la UIA, al entorno financiero más calmo tras las elecciones y a una baja en las tasas de interés, lo que genera esperanzas para reactivar la inversión.

Lo que preocupa: consumo interno débil, costos altos y presión financiera

Para buena parte del empresariado, el principal problema sigue siendo la caída de la demanda interna —mencionada por 41,0 % de las firmas como la preocupación central—, seguida por los costos laborales, el aumento de insumos y los costos financieros.

Muchos admiten que tienen dificultades para hacer frente a obligaciones como salarios, proveedores, servicios o impuestos. Un 8,2 % declaró atrasos en todos esos pagos, un nivel que no se registraba hace años.

¿Qué se juega para 2026? Un año crítico para la recuperación

El diagnóstico del sector es claro: este es uno de los peores momentos industriales en décadas. Si bien las expectativas de reactivación generaron cierto alivio, los números concretos muestran una caída generalizada en producción, ventas, empleo y exportaciones.

La recuperación dependerá de múltiples factores: reactivación del consumo interno, estabilidad macroeconómica, costos razonables y decisiones estratégicas de inversión. Pero para muchos industriales, el margen de maniobra es cada vez más estrecho.

Si se cumple el pronóstico optimista de algunas empresas, 2026 podría marcar un punto de quiebre. Si no, la contracción podría profundizarse, con efectos directos en empleos e ingresos de miles de familias.

