Gustavo Melella: «Vivimos este momento critico por decisión del gobierno nacional».

Rio Grande 13/12/2025.- El gobernador de la provincia en dialogo con la prensa, durante la inauguración del Paseo del Muelle, se refirió a la critica situación que atraviesa la provincia y responsabilizó al gobierno nacional por el desempleo, la caída de la industria textil y electrónico, como asi tambien de la industria tecnológica. En otro orden se refirió al llamado a elecciones constituyentes, pero no dio fechas y le dedicó un párrafo a los ambientalistas a los que cuestiono por rechazar un proyecto de acuicultura que, según, el no conocen

Lo que manifestó el Gobernador en dialogo con la prensa riograndense durante la Inauguración del Paseo del Muelle, consultado sobre diversos temas, como la crisis, la inacción de la Legislatura provincial, el proyecto de acuicultura, el puerto en Rio Grande y el llamado a elecciones constituyentes en 2026.

«Río Grande es la ciudad de los emprendimientos, más cuando vivimos momentos tan complicados como hoy, ser productor, artesano o manualista es poder vivir gracias al esfuerzo y trabajo personal, sobre todo recordando a Mingo Gutiérrez, una gran figura de Río Grande y de la provincia».

«Este es un lugar para todos, en estos tiempos hay que ser solidarios y en épocas de crisis aparecen las mezquindades, y que esto, y que el otro hace, y todos tenemos que vivir. No sólo este lugar, sino, los espacios del Gobierno, las escuelas, los espacios de la Muni, sea para manualistas, artesanos, pesqueros, productores, para todo el mundo, si en las crisis no nos unimos para salir adelante y sobrevivir, hablaría muy mal de nosotros».

«Siempre esta la disponibilidad de los Municipios y de la provincia, y no es hacer cosas que se superpongan, sino potenciarnos entre nosotros».

«La verdad es que no es una crisis, es una decisión política del Gobierno Nacional, esta preocupado de la macroeconomía, los números del exterior, lo que dice Donald Trump, mientras la microeconomía no le importa, entonces cuando escucho a los representantes libertarios en las provincias y dicen que «no se ocupan de las pymes» pero de que me vienen a hablar? si son ellos los responsable de haber cerrado la industria textil, son ellos los responsables que se caiga la producción tecnológica en Tierra del Fuego, son ellos los responsable de que se caiga el turismo, dejémonos de jorobar, entonces, vivimos un momento muy complejo y duro, si no se resuelve lo de la industria, son 5 mil puestos de trabajo, repercute en la Cámara de Comercio, en los emprendedores, en los cuentapropistas, no es un momento de crisis, vivimos este momento con esta decisión economía, que lo único que importa es tener un dólar calmo, la inflación se les esta escapando, con la desaceleración de la economía, mientras tanto, se pierde empleo, cierras pymes, cierra industria».

«Creo que nosotros, ciertos gobiernos han hecho mal las cosas, es cierto, y hay un temor de volver a ese proceso inflacionario, es cierto, y acá perdimos porque fuimos divididos, si uno sumas los dos espacios, más uno hubiéramos ganado pero hay que reconocer que se hicieron mal las cosas, pero también hay que reconocer que vivimos este momento por decisión del Gobierno Nacional».

«Cuando uno es servidor público o dirigente, tiene que tener la humildad de escuchar las urnas, nosotros no preguntamos si son libertarios, de Unión por la Patria, si son peronistas, radical o de quien sea, nosotros abrimos los espacios para todos porque tenes que trabajar como Gobierno para todos, pero hay que decir las cosas como son, porque hay algunos que se rasgan las vestiduras y se escandalizan, pero son los responsables de todo».