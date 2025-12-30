GOBIERNO RECOMIENDA EVITAR EL ACERCAMIENTO AL GLACIAR OJO DEL ALBINO

Tierra del Fuego 30/12/2025.- El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Ambiente, informa que ante el escenario de inestabilidad que presenta actualmente el glaciar Ojo del Albino, ubicado en cercanías de la ciudad de Ushuaia, se recomienda a la comunidad y a quienes transiten por la zona disfrutar de los senderos habilitados evitando el acercamiento a dicho sector, con el objetivo de resguardar la seguridad y la integridad física de las personas.

Tal como se ha observado en numerosos glaciares de la cordillera Oriental Fueguina, el glaciar Ojo del Albino presenta signos evidentes de retroceso. En este caso particular, el proceso está acompañado por un rápido desagote de agua, lo que se refleja en imágenes satelitales recientes que muestran un incremento significativo de la superficie de la laguna ubicada en su frente.

Al respecto, el director general de Recursos Hídricos, Gerardo Noir, explicó que “en el frente del glaciar se observa la separación de grandes bloques de hielo y la presencia de grietas de tensión, posiblemente asociadas a un aumento en la velocidad de desplazamiento del hielo hacia la laguna. La interacción directa con el cuerpo de agua hace que el glaciar sea más dinámico en ese sector y, sumado a la pérdida de espesor, puede generarse un efecto de flotación que incrementa la probabilidad de desprendimientos.”

En ese sentido, Noir agregó que, “este tipo de dinámica es característica de glaciares en contacto con lagunas y suele intensificarse en los meses de temperaturas más elevadas, como la primavera y el verano.”

Durante los próximos días, personal técnico de la Secretaría de Ambiente, responsable de las tareas de inventario y monitoreo de glaciares en la provincia, llevará adelante un relevamiento en el sector, con la colaboración del Instituto Fueguino de Turismo, a fin de evaluar el estado actual del glaciar y verificar la información registrada.

A partir de los resultados que surjan de dicho relevamiento, el Ministerio de Producción y Ambiente comunicará las medidas que pudieran adoptarse en relación al acceso y acercamiento al glaciar Ojo del Albino.