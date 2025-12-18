GOBIERNO PROMUEVE MODELOS AGROPRODUCTIVOS SOSTENIBLES

Tierra del Fuego 18/12/2025.- El Ministerio de Producción y Ambiente llevó adelante una nueva actividad en el marco del Programa Provincial de Producción Orgánica, dirigida en esta oportunidad a la producción y manejo de biofertilizantes y biocontroladores en Producción Frutihortícola.

Desde el Programa Provincial se impulsan capacitaciones y acciones de asistencia técnica orientadas a promover modelos agroproductivos más sostenibles, con especial énfasis en la generación de bioinsumos locales que contribuyan a mejorar la fertilidad de los suelos y el control biológico de plagas.

En esta ocasión, la actividad estuvo a cargo de la Ing. Agr. María Helena Irastorza, especialista en Producción Orgánica, con una destacada trayectoria en la producción de bioinsumos y en la gestión de calidad en la industria agroalimentaria, y actual vicepresidenta de MAPO. La propuesta combinó instancias teóricas y prácticas destinadas a fortalecer las herramientas disponibles para productores y productoras de la provincia.

En esta edición las jornadas de transferencias se articularon, además, con la carrera de Ingeniería en Agroecología de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). Estudiantes del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales participaron de las prácticas como parte del 4° encuentro de la Práctica de Campo “Producción Agroecológica I”, instancia obligatoria dentro de su formación profesional. Esta participación les permitió acreditar horas de campo y vincularse directamente con las realidades productivas del territorio, incorporando contenidos claves para la transición agroecológica.

Durante la actividad también estuvo presente la Dra. responsable del proyecto de Biofábrica de la UNTDF, quien compartió la experiencia en el desarrollo de bioinsumos locales y promovió un espacio de intercambio para relevar las necesidades del sector productivo, con el fin de orientar futuros desarrollos aplicados.

Con esta capacitación se completa el ciclo iniciado en marzo y desarrollado a lo largo del 2025, que incluyó prácticas en campo, asistencia técnica a productores y acompañamiento en los procesos de certificación orgánica. El objetivo central es seguir fortaleciendo al sector frutihortícola mediante herramientas accesibles, eficientes y sostenibles, que contribuyan al cuidado del ambiente y al crecimiento de la producción local.