El salario registrado volvió a perder frente a la inflación en octubre: el público cae 14,4% real desde 2023
PorArmando Cabral
Salarios 25/12/2025.- Los empleados privados, que llegaron a empardar el poder adquisitivo -magro- del cierre del gobierno de Alberto Fernández, ya pierden casi 1% real.
El salario registrado, que incluye a los empleados públicos y privados, subió 2% en octubre, mientras que la inflación fue del 2,3%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En conjunto, los trabajadores sufrieron una pérdida del 5,77% de su poder adquisitivo en el gobierno de Javier Milei, de acuerdo con la medición de Ámbito. Sin embargo, los más afectados por las políticas oficiales fueron los estatales, que ya pierden 14,4% real de sus salarios desde noviembre 2023.
Si miramos la fotografía del 2025, los salarios registrados subieron 24% entre enero y octubre, mientras que la inflaciónacumulada fue del 24,8%. En ese período, los haberes perdieron 0,66% real.
Los salarios de los empleados privados, que llegaron a empardar el poder adquisitivo -magro- del cierre del gobierno de Alberto Fernández, ya pierden 0,92% real desde noviembre 2023. En tanto, los públicos -nacionales- desploman14,4%del poder adquisitivo en ese período.A diferencia de los empleados estatales nacionales, los salarios de trabajadores públicos provinciales perdieron un poco menos, en torno al 6,6%, según informó el economista Luis Campos.
«En el último año el salario real de los trabajadores registrados no tuvo mayores saltos. Se estabilizó en los menores niveles de la última década, con caídas de entre el 20% en el sector privado y el 34% en el sector público (contra el promedio de 2017)», apuntó el especialista.
Salario informal
En el segmento de la informalidad, los salarios subieron 4,2% en octubre, representando casi la totalidad de la suba del índice de salarios general. Aunque, esta medición tiene un rezago de cinco meses, con lo cual correspondería a mayo.
En esa línea, el economista Juan Graña señaló que es «insostenible que INDEC siga publicando el recuadro de promedio entre salarios registrados y no registrados con un título que dice octubre cuando no es así».
Rio Grande 19/12/2025.- Esto está dedicado a todos los que, una vez mas caímos en la trampa de “el que mas promete, es el que menos cumple”. Han pasado 42 años de la recuperación de la democracia y hoy vemos con estupor que volvimos a vivir momentos similares a los que vivimos entre 1976 y 1983.
Una síntesis de la devastadora política de la derecha en Argentina después de dos años.
Rio Grande 18/12/2025.- La industria China produce productos de muy buena calidad, de hecho hoy es uno de los tres países con tecnología de avanzada y a superado a Estados Unidos, que según los informes de especialistas esta unos 30 años adelante del pais del norte. Aun asi, argentina insiste en comprar los productos de mala calidad a partir de la apertura de importaciones, sin repuestos, sin servicio pos venta y revendiéndolos a precios escandalosos, cuando en otros países de América Latina, esos productos cuestan un 50% menos y la ganancia es de entre un 2 y 4 %, en argentina superan ampliamente el 30%
Tierra del Fuego 17/12/2025.- El libro «Parásitos Mentales» de Axel Kaiser es un verdadero compendio de provocaciones, destrato y subestimación de todo lo que no sea de derecha. El pensamiento de este escritor formado básicamente en Alemania y admirador de la Escuela Austriaca, descalifica permanentemente al progresismo calificándolo de «infección» y al socialismo como «un parasito que ha infectado a los países de occidente», al igual que se refiere a los derechos sociales como otro parasito. De este texto salen la mayor parte de todo los insultos y descalificaciones que Milei a dirigido a sus opositores, entre ellos que «somos superiores estéticamente», algo que Kaiser tambien ha mencionado en este «libro». Como repeler esta ideas en Tierra del Fuego y como reducir el discurso de odio, la producción y el trabajo rechazando estas arbitrariedades que solo provocan, pobreza, dependencia y desfiguran la palabra libertad.
Rio Grande 15/12/2025.- Los dirigentes que se ofenden y cortan la comunicación ante críticas suelen estar atrapados entre inseguridad personal y culturas políticas poco democráticas. El costo es alto: pierden legitimidad, capacidad de gestión y conexión con la sociedad. La solución pasa por fomentar liderazgos más resilientes, abiertos y conscientes de que la crítica es un insumo indispensable para gobernar mejor. Que pasa en Tierra del Fuego y cuales son las consecuencias de los silencios institucionales.
Rio Grande 14/12/2025.- En este informe hacemos una comparativa de la situación de la industria, comercio y pymes y el resultado arroja que esta crisis es peor quela de 2001. En Rio Grande mas de 8000 personas perdieron sus empleos y en Ushuaia algo mas de 6000, la cifra no tiene antecedentes, empresarios y sindicatos locales afirman que “de todas las crisis que pasamos, esta es la peor”. En síntesis, 2025 superó en gravedad tanto a la crisis de 2001 como al período 2015–2019, dejando a la industria fueguina en su punto más vulnerable en dos décadas. ¿que se debería hacer para revertir la situación?, te lo contamos en este informe.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.