El salario registrado volvió a perder frente a la inflación en octubre: el público cae 14,4% real desde 2023

Salario informal

En el segmento de la informalidad, los salarios subieron 4,2% en octubre, representando casi la totalidad de la suba del índice de salarios general. Aunque, esta medición tiene un rezago de cinco meses, con lo cual correspondería a mayo.

En esa línea, el economista Juan Graña señaló que es «insostenible que INDEC siga publicando el recuadro de promedio entre salarios registrados y no registrados con un título que dice octubre cuando no es así».

Fuente: Ámbito