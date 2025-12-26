EL PUERTO DE USHUAIA SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA CLAVE CON EL ARRIBO DE 16 CRUCEROS INTERNACIONALES

Tierra del Fuego 26/12/2025.- Este fin de semana, el Puerto de Ushuaia vivirá una de las jornadas de mayor intensidad turística de la temporada de cruceros, con el arribo de 16 embarcaciones internacionales, un movimiento excepcional que reafirma el posicionamiento internacional de la ciudad como destino estratégico del fin del mundo.

La capital fueguina será escenario de una intensa actividad portuaria y turística, combinando la operatoria bioceánica con la temporada antártica, en una postal que refleja el rol central de Ushuaia como puerta de entrada al continente blanco y punto clave de las rutas marítimas del hemisferio sur.

Entre los arribos destacados se encuentra el Sapphire Princess, una de las embarcaciones de mayor porte que recalan en Ushuaia, con casi 290 metros de eslora y más de 3.700 personas a bordo, consolidando la proyección internacional del puerto y del destino.

Durante la jornada, miles de visitantes recorrerán Ushuaia y disfrutarán de su oferta gastronómica, cultural y natural, fortaleciendo el vínculo entre la actividad portuaria y la vida urbana y reafirmando el valor estratégico del turismo como motor de desarrollo para Tierra del Fuego.