El Parlamento fueguino designó a Jorge Lechman como representante ante el Consejo de la Magistratura

Ushuaia 18/12/2025.-. El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, fue designado por el Parlamento provincial como representante ante el Consejo de la Magistratura y confirmó que asumirá un nuevo período en el organismo. “Uno representa la decisión que te otorga el Poder Legislativo y, a través de ellos, a toda la ciudadanía”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia. En la misma entrevista, repasó el alcance institucional de esa representación, se refirió a la dinámica reciente de la Legislatura y fijó postura sobre el debate por los recursos provinciales, en un escenario económico que describió como complejo.

Lechman indicó que este será su sexto período como integrante del Consejo y remarcó que la función no responde a una voluntad individual sino a un mandato de representación otorgado por el cuerpo legislativo. En ese sentido, planteó que el Consejo implica “una responsabilidad” por el tipo de decisiones que atraviesan al sistema judicial y por el rol que cumple el organismo en términos de institucionalidad.

Jura este jueves 11hs en el Consejo

Según lo señalado en la entrevista, este jueves 18 de diciembre se concretará el acto formal de juramento que dejará oficializado el inicio del nuevo período de representación legislativa en el Consejo de la Magistratura.

Cambios en la Legislatura: acuerdos y definición de autoridades

Consultado por los recientes movimientos internos en la Legislatura —tanto en la representación ante el Consejo como en la vicepresidencia primera de la Cámara, ahora estará a cargo de Victoria Vuoto— Lechman encuadró esas definiciones en el terreno de los acuerdos políticos y negó que exista un derecho adquirido sobre cargos institucionales. “Nadie tiene asegurado un cargo por nombre o apellido”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que la intención de la nueva conducción es imprimir una dinámica distinta al Parlamento. Dijo que en los últimos meses el funcionamiento legislativo fue limitado y que no resulta razonable que la Cámara sesione pocas veces en el año. Para el legislador, el desafío pasa por motorizar la actividad parlamentaria y adecuarla a las necesidades actuales de la provincia.

Lechman también subrayó que tanto las autoridades legislativas como las designaciones institucionales se resolvieron por unanimidad, un dato que consideró relevante para sostener el marco de respeto y convivencia política en un terreno atravesado por tensiones y debates sensibles.

Acuicultura: ratificó su rechazo y cuestionó el tratamiento en comisión

En otro tramo, el legislador volvió sobre la modificación de la Ley de Acuicultura, tema que atravesó la agenda provincial durante las últimas semanas. Lechman reiteró su rechazo al proyecto aprobado y marcó diferencias con la iniciativa original que, según explicó, estaba orientada a revisar cantidades de producción y era materia de debate.

Sin embargo, señaló que el texto se modificó durante el tratamiento y cuestionó que no se haya dado un debate profundo en comisión. En ese marco, aclaró que su decisión de no acompañar la norma fue una definición personal, basada en convicciones propias, y que el proyecto finalmente sancionado “no lo convenció”, sin atribuirlo al posicionamiento de sectores ambientalistas.

Recursos provinciales y debate por YPF: “No son del gobernador ni del Poder Legislativo”

La discusión por los recursos naturales y el capítulo YPF también ocupó un lugar central. Lechman sostuvo que no corresponde trasladar a la Legislatura la responsabilidad por eventuales consecuencias laborales si un proyecto no reúne consenso parlamentario. Remarcó, además, que YPF es una empresa que cotiza en bolsa y que, ante cualquier eventual decisión empresarial, debe cumplir con sus obligaciones.

En esa línea, reclamó información “clara y completa” para la toma de decisiones sobre recursos estratégicos y dejó una definición política: “Los recursos no son del gobernador ni del Poder Legislativo, son de los ciudadanos de Tierra del Fuego”.