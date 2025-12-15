Tierra del Fuego 15/12/2025.- El Gobernador Gustavo Melella designó a Adrián Cosentino como nuevo presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF). Cosentino asumirá al frente de la entidad en reemplazo de Fabián Musso, quien culmina su gestión dejando un banco sólido y fortalecido en su rol de banca pública fueguina, con avances significativos en la ampliación y modernización de los servicios financieros para la comunidad.

La designación de Cosentino incorpora al Banco un perfil técnico de amplia trayectoria en regulación financiera, mercado de capitales y diseño de instrumentos de financiamiento orientados al desarrollo productivo.

En relación con su futura gestión, el flamante Presidente del BTF expresó que su objetivo es consolidar “una entidad pública cercana al territorio, con una visión de desarrollo centrada en ampliar las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas”. En ese sentido, señaló que “en esta nueva etapa pondremos un énfasis prioritario en profundizar el rol del Banco como banca de desarrollo de la provincia, robusteciendo la matriz productiva e impulsando la inversión y el trabajo en Tierra del Fuego”.

Asimismo, Cosentino destacó la importancia del “fortalecimiento institucional, potenciando la articulación entre el sector público, el sistema financiero y el entramado empresarial”, en línea con la estrategia del Gobierno Provincial de consolidar al Banco de Tierra del Fuego como una herramienta central para el crecimiento económico y social de la provincia.

Adrián Cosentino es Economista y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con posgrados en Bancos y Finanzas en el Centro de Estudios Bancarios de Frankfurt y en Desarrollo Económico en la Universidad de Taipei. Es conferencista internacional y autor de numerosos trabajos sobre finanzas públicas, banca de fomento, mercados de capitales, microfinanzas y modelos innovadores de ingeniería financiera, con especial foco en políticas de financiamiento productivo y fortalecimiento institucional.

En paralelo a su trayectoria académica y profesional, se desempeña como consultor senior del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Argentina y la región.

En el ámbito público, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), secretario de Finanzas de la Nación, subsecretario de Financiamiento y miembro del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También integró el Directorio del Banco Argentino de Desarrollo (BICE), representó al Ministerio de Economía en el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y fue vicepresidente del Fondo de Garantía de la Provincia de Buenos Aires (FOGABA). A nivel regional, actuó como representante del Comité Regional Interamericano de IOSCO.

En el sector privado, se desempeñó como director de Sector Público y Finanzas Estructuradas en Max Valores, portfolio manager en ITC Ventures y socio en N&C Consulting Group.

En el ámbito provincial, durante su gestión al frente del Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF), consolidó al organismo como una herramienta clave para mejorar el acceso al crédito productivo, fortaleciendo su estructura patrimonial y operativa y acompañando activamente a las pymes de la provincia.