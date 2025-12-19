EL EJECUTIVO PRESENTÓ ANTE LA LEGISLATURA DETALLES DEL ACUERDO CON YPF PARA LA TRANSFERENCIA DE YACIMIENTOS CONVENCIONALES

Tierra del Fuego 19/12/2025.- En el marco de un plenario de Comisiones de la Legislatura provincial, el Poder Ejecutivo Provincial,, expuso de manera integral toda la información vinculada al acuerdo firmado con YPF mediante el cual la petrolera nacional abandonará sus operaciones en los yacimientos convencionales de la isla, transfiriendo la explotación de los campos maduros a la empresa estatal Terra Ignis Energía SA.

Durante la presentación se detallaron los alcances técnicos, económicos y jurídicos del acuerdo, así como el impacto previsto en materia productiva, laboral y energética.

El encuentro contó con la participación de la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, integrantes del directorio de Terra Ignis Energía SA, representantes de YPF, de la consultora Crowe —responsable del análisis técnico y económico del proceso— y del Sindicato de Petróleo y Gas, lo que permitió abordar la iniciativa desde una perspectiva integral y multisectorial.



A lo largo del plenario los legisladores realizaron diversas consultas vinculadas a la continuidad operativa, la sustentabilidad de la explotación, la situación de los trabajadores y las proyecciones futuras de inversión. Todas las inquietudes fueron respondidas con argumentos sólidos y documentación respaldatoria, logrando evacuar las dudas planteadas por los parlamentarios.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de la transparencia en el proceso y subrayaron que la transferencia de los yacimientos a Terra Ignis representa una oportunidad estratégica para fortalecer la presencia del Estado provincial en el sector energético, garantizar la continuidad de la producción y preservar las fuentes laborales en los yacimientos convencionales.

El tratamiento del acuerdo en el ámbito legislativo constituye un paso clave en el análisis institucional de la iniciativa, reafirmando el compromiso de todas las partes involucradas con un proceso ordenado, responsable y con previsibilidad para el desarrollo energético de la provincia.