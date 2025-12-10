Dra. Mariel Borruto Jueza Federal: «Las pymes son las que nos van a sacar de la industrialización, no hay otro camino».

Rio Grande 10/12/2025.- la Jueza federal, Mariel Borruto, se explayó sobre la ley 19640, dijo que cada vez que da una conferencia, primero debe dar un recorrido geográfico porque la gente no tiene idea de donde estamos y tampoco como funciona la ley 19640, pero todos hablan sin saber. Se refirió a la salmonicultura como opción, pero no el mar, solo en tierra y remarcó que la única salida a la industrialización es el apoyo a la pymes, para lo cual hay que ir a nacion a hacer un replanteo y comenzar con la reconversión de la matriz productiva. Planteo que se apoyo debe ser de por lo menos 20 años para lograr seguridad jurídica y económica, si eso no pasa la sempresas van a desaparecer, puntualizó.

En dialogo con Resumen Económico, la Jueza Federal de Rio Grande, que ademas es especialista en la Ley 19640, y una de las mayores difusoras y defensoras del subregimen de promoción industrial de Tierra del Fuego,hizo un balance de 2025, en lo referido a la industria y al respecto señaló, en primer lugar que prácticamente nadie de quienes asisten a sus conferencias conoce donde esta ubicada Tierra del Fugo y que a pesar que, quienes participan son en su mayoría profesionales, no tienen idea de como funciona la ley, ni cuales son los beneficios reales.

Borruto, resalta que antes de comenzar con las conferencias, indefectiblemente debe hacer un recorrido geográfico para explicar donde está Tierra del Fuego. La Jueza tambien se refirió al famoso «hablemos sin saber» y a quienes hablan sin conocer el funcionamiento de la Ley 19640, incluso medios locales, por lo que en este aspecto, hemos retrocedido en la difusión de lo que sígnica geopolíticamente hablando la instauración de la ley.

«Esta, agregó, no habla de la industria textil, ni de la electrónica, habla de establecer un redimen para favorecer ciertas industrial o a cualquier industria siempre que, de trabajo a la gente, entonces que logre obtener una población estable con lo mas digno que tiene el ser humano que, es el trabajo, después de la salud está el trabajo digno y la Ley lo logró, que la gente no viva ni de la limosna, ni del estado, sino, de las empresas que, tienen ciertos beneficios, sin duda, porque, nadie invierte para perder»

2025 fue un año durísimo.

Respecto del balance de este año a punto de finalizar, Borruto, no dudo en calificarlo como «durísimo, la perdida de puestos de trabajo tengo expedientes en el tribunal donde, veo la realidad muy claramente. Yo creo que en algún momento hay que hacer un replanteo de eso a nivel nacional, volver a la Isla y volver a la 19640, reconvertirla matriz productiva, buscar otro legado, busquemos el turismo en la Antártida, lo que sea, en lo que se pueda, no se, pero algo vamos a necesitar para que esto siga funcionando».

No a la salmonicultura en el mar.

Consultada sobre el polémico proyecto de reforma de la Ley 13555, que prohíbe la salmonicultura en el Tierra del Fuego, Borruto, remarcó que » puede ser una salida, pero yo no hablo de la salmonicultura en el mar pero puede ser en tierra. En Las Violetas, hay un proyecto que me parece interesantísimo, hacer lo piletones, hacer la purificación del agua que se utiliza y sembrar los huevos del salmón, ira avanzando paso a paso y generará puestos de trabajo.

«Podemos salir al mercado con todo lo que significa la pesca hoy. Usted sabe que en nuestra plataforma continental, las especies que hay, son de las mas valiosas del mundo», en este punto destacó que hay un cupo de pesca y no puede salir todo el mundo a pescar y ese cupo lo tiene una sola empresa que está en Ushuaia, hay un control y nadie mas puede acceder a sacar una merluza negra, ya esta distribuido ese cupo de la cantidad de toneladas que puede sacar esa empresa y no se puede sacar mas. Ahora lo que se debe cuidar es que no nos usurpen, ni los chinos, españoles o británicos».

El fin de los aranceles para la importación de celulares.

En este sentido la Dra. Borruto, sostuvo que yo creo que las micro empresas o las pymes son las que nos van a sacar de la industrialización, no hay otro camino, lo han hecho grandes países, pero la clave es, gobiernos que apoyen a esta empresas de acá a 20 años».

«El gobierno que venga, con la bandera que sea que se comprometa, que las promesas se cumplan hasta dentro de 20 años, no con créditos que después no se pueden pagar, con ayudas para una primera etapa y después no llegan, con un abandono tremendo en el camino, donde las empresas no tienen ayuda, por supuesto van a desaparecer».

«Las pymes, como pasó en Europa salieron adelante con un gran apoyo a las pymes, por el gobierno que venga deberá dar ese apoyo a 20años y entonces la gente va a poder invertir, porque, va a tener seguridad jurídica y seguridad económica».

La nota completa en el audio a Continuación.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia