Diciembre trajo una mala señal: volvió a caer la confianza del consumidor

Argentina 20/12/2025.- Tras dos meses de recuperación, el Índice de Confianza del Consumidor volvió a caer en diciembre: pesimismo en el GBA, el interior y los sectores más vulnerables.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella registró en diciembre una caída mensual del 1,07%, al ubicarse en 45,55 puntos, lo que marcó un freno a la recuperación observada en octubre y noviembre, cuando el indicador había subido 6,3% y 8,8% , respectivamente.

En la comparación interanual, el índice también mostró una baja similar, de 1,04% frente a diciembre de 2024.

Con este retroceso, el ICC quedó 3,86% por debajo del pico alcanzado en enero de 2025, cuando había llegado a 47,38 puntos, el nivel más alto durante la actual gestión. Tras ese máximo, el indicador atravesó una fuerte caída y luego una recuperación parcial. El mínimo del período se registró en enero de 2024, con 35,60 puntos.

El relevamiento mostró fuertes diferencias regionales . Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el índice mejoró 21,01% respecto de noviembre, en el Gran Buenos Aires cayó 2,49% y en el interior del país se desplomó 7,82%.

CABA continúa siendo la región con mayor nivel de confianza, mientras que el GBA exhibe el registro más bajo.

Al analizar los resultados por nivel de ingresos, la confianza mostró un deterioro marcado en los sectores más vulnerables: en los hogares de ingresos bajos cayó 4,47%, mientras que en los hogares de ingresos altos se mantuvo prácticamente estable, profundizando la brecha entre ambos segmentos.

Por componentes, el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles retrocedió 3,38%, la Situación Macroeconómica cayó 0,53%, y la Situación Personal mostró una leve suba de 0,03%. Tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras cerraron el mes en baja, con descensos de 1,70% y 0,66%, respectivamente. El relevamiento fue realizado entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025.