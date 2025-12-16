Derogaron ley anti salmoneras y los ecosistemas del Canal Beagle, lagos y lagunas en Tierra del Fuego corren riesgo de desastre ambiental

Tierra del Fuego 16/12/2025.- El biólogo del CONICET, Guillermo Folguera advirtió que habilitar la salmonicultura implicaría contaminación y un daño irreversible a los ecosistemas marinos.

El biólogo del CONICET e investigador, Guillermo Folguera, aseguró que si se llega a derogar la ley que prohíbe las salmoneras, destruirán varios ecosistemas en la provincia de Tierra del Fuego y ocasionará pérdidas irreparables en la naturaleza.

Noticias Ambientales, constató este hecho que refiere principalmente a la Ley Provincial 1355, que prohíbe la salmonicultura.

Los legisladores provinciales buscan derogar la vigencia de la Ley que prohíbe la actividad en todo el territorio de Tierra del Fuego, a pesar del rechazo muy fuerte de la comunidad y, sobre todo, por el impacto ambiental que esta práctica tiene.

El investigador Folguera participó en el programa Un Domingo Perfecto, que es conducido por Carolina Fernández en Radio Splendid, y aseguró que no se trata específicamente de la producción de salmones, sino de las formas en que las grandes industrias salmoneras realizan estas prácticas. «No estamos solo en un debate de proteger versus producir, sino que hay que discutir las formas en que producimos», sostuvo.

También, explicó cómo el modelo de producción se implementa en países productores y cómo, al sostener este procedimiento en el tiempo, se genera contaminación, daño a los ecosistemas y condiciones precarias para los peces, que quedan expuestos a enfermedades.

«Los daños de las megafactorías en la producción de salmones en el mundo están claramente identificados y tipificados. Se utilizan grandes tubos que se sumergen en el mar, donde cada uno de esos tubos contiene 100.000 ejemplares de salmones», aseguró.

Además, agregó: «Muchas de estas empresas tienen diez tubos en el mar, con lo cual estamos hablando de más de un millón de peces hacinados». Con las consecuencias ambientales que son catastróficas, ya que estos peces eliminan materia fecal dentro de los contenedores, lo que les provoca un sistema inmune deficiente y los vuelve propensos a contraer enfermedades.

«Cuando se enferman, los productores no hacen otra cosa que arrojar al océano fungicidas, antibióticos y antivirales. Todo el entorno recibe los excrementos y los químicos, es decir que el resto de los animales marinos son víctimas indirectas de estas prácticas», explicó.

Folguera también dejó en evidencia que Argentina tiene como referencia el modelo chileno, que cuenta con un historial desfavorable y es reflejo de los problemas que ocasiona.

«Nosotros tenemos muy cerca el modelo chileno, que muestra cómo el fondo del mar se pudre y muere, y al poco tiempo estas producciones tienen que trasladarse. Literalmente, en Chile se fueron moviendo cada vez más al sur porque los salmones empiezan a enfermarse y a morir, destruyendo todo el ecosistema marino«, afirmó.

Finalmente, Folguera dejó en claro que, de aprobarse la derogación de la ley, se estaría avalando la muerte del mar. «Es impactante queque se apruebe eso en Tierra del Fuego. Van a habilitar el envenenamiento y la intoxicación del mar», sentenció.

Fuente: Noticias ambientales.