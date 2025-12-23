«Defendiendo lo indefendible»: El libro que Milei le regaló a su gabinete y que propone que la prostitución, narcotráfico, usura no deberían ser prohibidas.

“Defendiendo lo indefendible” (1976) de Walter Block es un clásico del pensamiento libertario radical. El autor argumenta que muchas actividades consideradas inmorales o socialmente rechazadas —como la prostitución, el narcotráfico o la usura— no deberían ser prohibidas por el Estado si son voluntarias y no implican agresión contra terceros.
Contexto del libro
- Autor: Walter Block, economista estadounidense.
- Publicación: 1976.
- Corriente: Libertarismo radical.
- Objetivo: Cuestionar la moral pública y el rol del Estado en regular conductas privadas.
Ideas centrales
- Principio de no agresión: Toda acción voluntaria que no dañe a terceros debe ser legal, aunque sea moralmente incómoda.
- Separación entre moral y legalidad: Lo que la sociedad considera “indefendible” no necesariamente debe ser castigado por la ley.
- Defensa de la propiedad privada: El Estado no debe intervenir en intercambios voluntarios, incluso si involucran actividades marginales.
- Ejemplos polémicos: Prostitutas, prestamistas acusados de usura, chantajistas, traficantes de drogas, entre otros.
Tabla de síntesis
|Tema
|Postura de Block
|Implicación práctica
|Prostitución
|Actividad voluntaria, no agresiva
|No debería ser ilegal
|Usura
|Prestamistas cumplen función económica
|Legalizar acuerdos privados
|Drogas
|Consumo y venta voluntaria
|El Estado no debe prohibir
|Chantaje
|Intercambio de información
|Puede tener valor económico
|Estado
|Exceso de regulación
|Limitar su rol a evitar agresiones
Relevancia actual
- El libro sigue siendo referencia ideológica para corrientes libertarias y anarcocapitalistas.
- Genera debate porque normaliza conductas socialmente rechazadas, obligando a separar el análisis económico de la moral.
- Ha sido utilizado como texto doctrinario por políticos como Javier Milei en Argentina.
Reflexión estratégica
Para alguien como vos, Armando, que trabaja con escenarios de riesgo y comunicación pública, este libro es útil como:
- Ejemplo de pensamiento extremo que desafía consensos sociales y legales.
- Caso de estudio sobre cómo las ideas radicales pueden influir en políticas públicas.
- Material de debate para analizar la tensión entre libertad individual y cohesión social.