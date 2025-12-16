De la prohibición total a las salmoneras de 2021 en Tierra del Fuego a la derogación en 2025, que nos pasó.

En 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó por unanimidad la Ley Provincial N° 1355, que prohíbe la salmonicultura (cría industrial de salmón) en aguas marinas y lacustres de la provincia, marcando un hito ambiental y protegiendo ecosistemas locales y la pesca artesanal, aunque en 2025 el debate se reabrió con intentos de flexibilizar esta ley.
Puntos Clave de la Ley 1355 (2021):
- Prohibición Total: Prohibió la producción de salmónidos a escala industrial en toda la provincia, según Infobae.
- Unanimidad: Fue aprobada por todos los bloques legislativos, con gran apoyo de organizaciones ambientalistas y la comunidad, en respuesta a intentos previos de instalar jaulas de salmón, como en el Canal de Beagle.
- Protección Ambiental: Buscó proteger la biodiversidad local de amenazas como la contaminación, el uso de antibióticos y la alteración de ecosistemas nativos, siguiendo el modelo de desastre ecológico visto en Chile.
- Excepción Limitada: Solo permitió una producción artesanal muy reducida (truchas, <50 toneladas/año) para consumo local, según Chequeado.
Actualidad (2025):
- Intentos de Modificación: En 2025, se han presentado proyectos para flexibilizar la Ley 1355, impulsados por sectores productivos y algunos legisladores, reabriendo un fuerte debate político y social.
- Fuerte Oposición: Organizaciones ambientales, comunidades indígenas y ciudadanos defienden la ley original, alertando sobre los riesgos de revivir el modelo de salmonicultura intensiva, según Perfil y Noticias Ambientales.
- DE LA APROBACION POR UNANIMIDAD EN 202I A LA DEROGACIÓN EN 2025.
- Finalmente en la noche de este 15 de diciembre de 2025 la legislatura de Tierra del Fuego, derogó la Ley 1355 que prohibía totalmente la instalación de salmoneras en toda la provincia. El proyecto fue impulsado por el gobierno provincial, la libertad avanza y legisladores del PJ, aun aquellos que habían asegurado que no permitirían el impacto ambiental que ya es conocido en el sur Chile, «Sacrificio Chileno», un documental que cuenta el desastre ambiental y social que provocaron.
- Tierra del Fuego, fue noticia mundial por esta ley y hoy nadie entiende que se haya derogado, algo que fue modelo para el mundo en protección medioambiental.
