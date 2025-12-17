CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS DE COMEDORES ESCOLARES DURANTE EL RECESO DE VERANO 2025/2026

La primera entrega, correspondiente al mes de diciembre, será el lunes 22 de diciembre en las tres ciudades.
En Ushuaia será en el Gimnasio de la Escuela Nº 3 (entrada por Calle Suboficial Fernández); en Río Grande en el I.P.E.S “Paulo Freire” (Estrada N°1575) y en la Escuela N°44 (Minkiol y Rafaela Ishton) y en la ciudad de Tolhuin será en el Jardín N°13 “Zhioshi” (Lucas Bridge 562), en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
Para mayor información podrán comunicarse de 11:00 a 16:00 horas únicamente con las oficinas de Comedores Escolares Ushuaia (02901) 15405104.
Se recuerda a las familias que es necesario estar empadronado en cada institución escolar para acceder a los módulos alimentarios. Asimismo se solicita asistir con DNI original del beneficiario y se recuerda que no se entregarán módulos por fuera del horario establecido o sin presentar DNI correspondiente (sin excepción).