CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS DE COMEDORES ESCOLARES DURANTE EL RECESO DE VERANO 2025/2026

Tierra del Fuego 17/12/2025.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios de beneficiarios de Comedores Escolares de los establecimientos educativos públicos de toda la provincia durante el receso escolar de verano 2025/2026. Se realizará en diciembre, enero y febrero una única vez por mes.

La primera entrega, correspondiente al mes de diciembre, será el lunes 22 de diciembre en las tres ciudades.

En Ushuaia será en el Gimnasio de la Escuela Nº 3 (entrada por Calle Suboficial Fernández); en Río Grande en el I.P.E.S “Paulo Freire” (Estrada N°1575) y en la Escuela N°44 (Minkiol y Rafaela Ishton) y en la ciudad de Tolhuin será en el Jardín N°13 “Zhioshi” (Lucas Bridge 562), en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

Para mayor información podrán comunicarse de 11:00 a 16:00 horas únicamente con las oficinas de Comedores Escolares Ushuaia (02901) 15405104.

Se recuerda a las familias que es necesario estar empadronado en cada institución escolar para acceder a los módulos alimentarios. Asimismo se solicita asistir con DNI original del beneficiario y se recuerda que no se entregarán módulos por fuera del horario establecido o sin presentar DNI correspondiente (sin excepción).