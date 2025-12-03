Crisis en la Caja Compensadora: Bordón confirmó la subasta de un predio valuado en más de 1 millón doscientos mil dólares para pagar a 540 familias.

Tierra del Fuego 03/12/2025.- El presidente de la Caja Compensadora del Personal Policial y Penitenciario del ex Territorio y Provincial, comisario general Héctor Bordón, confirmó en declaraciones a Radio Provincia que el organismo atraviesa “una situación dramática” desde hace casi cinco meses, lo que impide el pago de los haberes previsionales de 540 familias de retirados. Para obtener liquidez y comenzar a cancelar la deuda, la institución decidió avanzar con la subasta de un inmueble de más de 5.000 m², cuya base para adquirir el mismo es de más de 1 millón doscientos mil dólares.

Bordón explicó que el valor base del remate fue determinado por la AREF y que el proceso está siendo monitoreado por el Tribunal de Cuentas para garantizar “claridad y transparencia”. Los fondos obtenidos se destinarán exclusivamente a saldar la deuda con los beneficiarios.

“No tenemos liquidez. Hablando mal y pronto, no contamos con los fondos para cubrir esta obligación. La venta es la única vía inmediata para responderle a estas 540 familias que llevan meses sin cobrar”, señaló el comisario.

Rumores y desmentidas

Ante versiones que circulaban entre los retirados, Bordón descartó que exista intención de excluirlos del sistema o que ya hubieran “cobrado lo aportado”. “No hay ninguna intención de dejar afuera a nadie. La ley 834 nos obliga a cumplir con estos pagos. La falta de liquidez no es una decisión, es una realidad que estamos intentando resolver”, afirmó.

El titular de la Caja reconoció que la situación actual responde a la falta de reformas aplicadas en tiempo y forma. Recordó que un estudio actuarial realizado en 2012 ya advertía que el sistema entraría en crisis en 2024.

Entre los factores que detonaron el colapso Bordón enumeró: Una relación de aportantes/beneficiarios de apenas 2 a 1, cuando debería ser de 3/5 o 4 a 1, inversiones inmobiliarias ociosas, sin generar rédito, reformas no aplicadas en la última década y, la suba de años de servicio aprobada en 2017, que “no mejoró la sostenibilidad del sistema”.

Lo que viene

Aunque la venta permitirá cancelar parte de la deuda, Bordón advirtió que será imprescindible una revisión integral del régimen previsional, tanto en aportes como en la utilización de bienes e inversiones. Sin embargo, descartó que se evalúe aumentar los años de servicio: “No creemos que ese sea el camino y ya quedó demostrado que no funciona”.

El comisario aseguró que desde julio mantienen reuniones con retirados y sus familias para transmitir tranquilidad. “Sabemos que hay mucha desinformación y eso genera angustia. Hoy estamos concentrados en esta subasta y en reactivar los bienes de la Caja para que generen ingresos. La meta es que esto no vuelva a repetirse”, expresó.