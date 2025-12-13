Conservación en Tierra del Fuego: la provincia incorpora estancias ganaderas al Programa Paisaje Productivo Protegido

Tierra del Fuego 13/12/2025.- Las condiciones climáticas extremas y la ubicación geográfica de Tierra del Fuego incrementan la vulnerabilidad de sus ambientes frente a impactos naturales y humanos. En este contexto, el Programa Paisaje Productivo Protegido (PPP), impulsado por la Fundación ProYungas, busca implementar estrategias de manejo sostenible que integren la producción con la conservación de la naturaleza y los servicios ecosistémicos asociados.

Un territorio con fuerte presencia privada

La provincia cuenta con una superficie de 2,07 millones de hectáreas, de las cuales el 58,4 % pertenece al sector privado. Dentro de esta superficie existen 712.406 hectáreas de bosque nativo, con un 52 % en manos privadas y desigualmente conservadas dentro del sistema de áreas protegidas.

La mayor biodiversidad de Tierra del Fuego se encuentra en predios privados, lo que hace imposible pensar en una gestión ambiental sostenible sin la participación activa de productores. En este sentido, la ganadería extensiva que alterna pastoreos entre potreros mantiene las pasturas naturales y la superficie de bosque nativo, generando un uso del paisaje compatible con la conservación.

Producción y conservación en armonía

Alejandro Brown, presidente de ProYungas, destacó:

“Desde el inicio del programa Paisaje Productivo Protegido tuvimos la ambición de expandir el concepto más allá del Norte Grande y siempre vimos a Patagonia como un lugar ideal donde se produce y se conserva naturaleza en extensiones inmensas. Este aporte de productores de Tierra del Fuego certifica que la actividad ganadera puede desarrollarse en armonía con la conservación del rico patrimonio natural del territorio austral”.

Incorporación de tres estancias al PPP

Con apoyo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), se formalizó la incorporación de los establecimientos El Roble, Pirinaica y San Pablo, alcanzando en total más de 40 mil hectáreas bajo el esquema PPP.

Estancia El Roble

Propiedad de la familia Pechar , ubicada a 44 km de Río Grande.

, ubicada a 44 km de Río Grande. Superficie: 13.159,7 ha , con un 42 % de bosques nativos .

, con un . Gestionada por Verónica Pechar , quien promueve una ganadería regenerativa y responsable.

, quien promueve una y responsable. Desde 2017 mantiene parcelas permanentes de muestreo silvopastoril junto al CADIC-CONICET.

Sede histórica de la Fiesta Provincial del Ovejero desde 1975.

Estancia Pirinaica

Propiedad de Jorge Sevillano y Silvia Martínez , ubicada a 104 km de Río Grande.

, ubicada a 104 km de Río Grande. Superficie: 21.658,6 ha , con 65 % de bosques de lenga y ñire .

, con . Fuerte apuesta a la mejora genética de animales, logrando hasta un 20 % más de ganancia de peso .

de animales, logrando hasta un . Reconocida por la calidad de sus toros y premios obtenidos.

Colabora con el CADIC-CONICET en estudios de herbivoría diferencial con especies nativas como el guanaco.

Estancia San Pablo

Propiedad de Lucila Apollinaire , presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego.

, presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego. Superficie: 5.950,3 ha , con 52 % de bosques nativos y 8 % de turberas y arbustales .

, con y . Sus bosques albergan especies únicas como Arachnitis uniflora (flor de la araña) .

. Desde 2009 mantiene parcelas permanentes de muestreo silvopastoril con INTA y CADIC-CONICET, siendo los estudios más antiguos de la isla.

Referente en agroturismo, recibiendo visitantes interesados en la historia ganadera y el uso sostenible del territorio.

Un programa regional con impacto continental

Creado en 2010 por la Fundación ProYungas, el Programa Paisajes Productivos Protegidos busca equilibrar producción y conservación, promoviendo que las acciones del sector privado integren la protección ambiental en su modelo de gestión.

Actualmente, el PPP cuenta con 63 empresas adheridas en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, alcanzando cerca de 3 millones de hectáreas, de las cuales más del 40 % corresponde a áreas naturales protegidas a escala de paisaje.

Este modelo demuestra que el sector productivo puede ser parte de la solución en la preservación de la naturaleza, integrando ciencia, producción y conservación en un mismo territorio.

Conclusión

La incorporación de estancias privadas de Tierra del Fuego al PPP confirma que la ganadería extensiva y responsable puede convivir con la conservación de ecosistemas australes. Con el apoyo de instituciones científicas y organizaciones rurales, el programa avanza hacia un modelo de gestión territorial que reconoce al sector privado como actor clave en la construcción de un futuro sostenible.

Fuente: noticiasambientales.com