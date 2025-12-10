Consejo de Mayo: las claves de las reformas laboral, tributaria y educativa

El Gobierno publicó este martes el documento final de las recomendaciones y propuestas legislativas del Consejo de Mayo. Sus ejes incluyen los proyectos de reforma laboral, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y la modificación a la Ley de Glaciares. Son iniciativas contempladas en el temario que envió el oficialismo para las sesiones extraordinarias del Congreso, que se realizarán entre el 10 y el 30 de diciembre. También incorporan al debate propuestas de reforma tributaria, gasto público, educación, propiedad privada y comercio internacional.
El informe reúne el análisis, la discusión y las propuestas del Consejo, compuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el presidente de la UIA, Martín Rappallini; y el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez.
«Esta discusión alimentó, en algunos casos, los proyectos que el Ejecutivo llevará al Congreso. En otros el Consejo se hizo eco de proyectos ya preparados por el Ejecutivo. Algunos de estos proyectos serán tratados en extraordinarias, otros son propuestas para trabajar en el ciclo legislativo 2026», explica el informe. Además, recuerda que el Consejo es de carácter consultivo y señala que la discusión fue «relajada».
Reforma laboral
La reforma laboral es una de las prioridades del oficialismo de cara al nuevo Congreso. El documento sostiene que se deben corregir tres «falencias centrales» del mercado laboral:
- Alta carga tributaria y peajes varios que tiene la relación laboral.
- Importantes costos de entrada y salida.
- Rigidez en las negociaciones.
Con este fin, abre la discusión en ocho temas: ultraactividad, prelación de los convenios, carga fiscal, derecho colectivo, derecho de trabajo individual, trabajadores autónomos, trabajo agrario y derogaciones. A continuación, los puntos más destacados:
- La ultraactividad «es uno de los principales ejes de la reforma». Propone la eliminación de la renovación automática de los convenios colectivos de trabajo y su renegociación.
- La modificación del orden de prelación de los convenios colectivos otorga prioridad a los convenios regionales o de empresa por sobre los de alcance nacional.
- El proyecto establece una serie de alivios fiscales para reducir la carga laboral.
La iniciativa estará disponible este martes y se tratará en las sesiones extraordinarias.
Equilibrio fiscal y gasto público
El informe tilda al equilibrio fiscal de «innegociable». La Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria -a tratarse en extraordinarias- busca «limitar la promulgación de legislación que atente contra el objetivo fiscal» al establecer reglas estrictas. «El presupuesto deberá proyectar equilibrio o superávit, prohibiéndose expresamente los déficits financieros», anticipa.
Asimismo, el Consejo propone que las autorizaciones de endeudamiento provinciales no puedan otorgarse a provincias que tengan déficit primario o cuyo riesgo provincial supere los de la Nación o sea superior a un spread de 500 puntos relativo a los bonos del Tesoro americano.
Respecto del gasto, insta a que el Presidente y los gobernadores se comprometan a congelar el gasto público real hasta alcanzar el equilibrio deseado.
Ley de Glaciares
Con el impulso de los gobernadores del norte y de Cuyo, el Gobierno anunció que se tratará la modificación de la Ley de Glaciares en las sesiones extraordinarias.
El documento del Consejo indica que la modificación tendrá el objetivo de «resolver la incertidumbre asociada a la exploración y explotación minera». El «compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país» incluye, además de la Ley de Glaciares:
- Retrotraer el régimen de zonas frías a su diseño original concentrado en la Patagonia.
- Una modificación de la Ley de Bosques para eliminar las autorizaciones previas en las zonas verdes.
- Mejoras en la Ley de Acuicultura.
- La eliminación de la Ley del Régimen Regulatorio de la industria y comercialización del Gas Licuado de Petróleo.
Reforma tributaria
El informe propone «una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio». El Ejecutivo, dice el documento, impulsa el proyecto de Ley de Reforma del Procedimiento y Régimen Penal Tributario, cuyos ejes son la modernización del Régimen Penal Tributario, la simplificación del Procedimiento Tributario y la creación de un Régimen Simplificado de Declaración Jurada.
«El proyecto actualiza de manera sustancial los montos mínimos que determinan la configuración de delitos tributarios», detalla. Además, se reforman los procedimientos administrativos y los plazos de prescripción tributaria.
Educación
El informe también propone una Ley de Libertad Educativa, que impulsa:
- La libertad educativa y centralidad de la familia.
- Un sistema plural y autonomía institucional.
- La declaración de la educación básica como servicio esencial.
- Nuevas formas de escolarización.
- Contenidos mínimos y mayor libertad curricular.
- El fortalecimiento de la evaluación educativa.
- Un federalismo concertado.
- La modernización de la carrera docente con criterios de mérito, desempeño, formación continua y evaluación periódica.
- Un régimen de prácticas formativas.
- Nuevas modalidades de financiamiento y transparencia.
El Consejo también propone la inviolabilidad de la propiedad privada mediante la modificación de normativas, así como la apertura al comercio internacional a través de la implementación de los tratados internacionales.
