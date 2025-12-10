Consejo de Mayo: las claves de las reformas laboral, tributaria y educativa

Argentina 10/12/2025 .- El Gobierno difundió el informe definitivo que reúne las iniciativas contempladas en su agenda legislativa.

El Gobierno publicó este martes el documento final de las recomendaciones y propuestas legislativas del Consejo de Mayo. Sus ejes incluyen los proyectos de reforma laboral, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y la modificación a la Ley de Glaciares . Son iniciativas contempladas en el temario que envió el oficialismo para las sesiones extraordinarias del Congreso, que se realizarán entre el 10 y el 30 de diciembre. También incorporan al debate propuestas de reforma tributaria, gasto público, educación, propiedad privada y comercio internacional.

El informe reúne el análisis, la discusión y las propuestas del Consejo, compuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el presidente de la UIA, Martín Rappallini; y el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez.

«Esta discusión alimentó, en algunos casos, los proyectos que el Ejecutivo llevará al Congreso. En otros el Consejo se hizo eco de proyectos ya preparados por el Ejecutivo. Algunos de estos proyectos serán tratados en extraordinarias, otros son propuestas para trabajar en el ciclo legislativo 2026» , explica el informe. Además, recuerda que el Consejo es de carácter consultivo y señala que la discusión fue «relajada».

Reforma laboral

La reforma laboral es una de las prioridades del oficialismo de cara al nuevo Congreso. El documento sostiene que se deben corregir tres «falencias centrales» del mercado laboral:

Alta carga tributaria y peajes varios que tiene la relación laboral.

Importantes costos de entrada y salida.

Rigidez en las negociaciones.

Con este fin, abre la discusión en ocho temas: ultraactividad, prelación de los convenios, carga fiscal, derecho colectivo, derecho de trabajo individual, trabajadores autónomos, trabajo agrario y derogaciones . A continuación, los puntos más destacados:

La ultraactividad «es uno de los principales ejes de la reforma». Propone la eliminación de la renovación automática de los convenios colectivos de trabajo y su renegociación.

«es uno de los principales ejes de la reforma». Propone la eliminación de la renovación automática de los convenios colectivos de trabajo y su renegociación. La modificación del orden de prelación de los convenios colectivos otorga prioridad a los convenios regionales o de empresa por sobre los de alcance nacional.

otorga prioridad a los convenios regionales o de empresa por sobre los de alcance nacional. El proyecto establece una serie de alivios fiscales para reducir la carga laboral.

La iniciativa estará disponible este martes y se tratará en las sesiones extraordinarias.