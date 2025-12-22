Como habíamos adelantado: Tierra del Fuego no recibió un solo peso de aportes del Tesoro Nacional

Este medio había publicado hace 18 dias un balance del 2025 para Tierra del Fuego, donde explicábamos que la provincia había perdido en concepto de distribución de coparticipación discrecional. Esto afecta directamente a la prestación de servicios, tanto a nivel provincial como municipal y no es una ayuda es una obligación del estado nacional cumplir con las normas vigentes.
Esto perjudica directamente al gobierno provincial, a los ciudadanos, ya que por esta razón, la provincia se vio obligada a solicitar adelantos de fondos a las empresas radicadas en la isla para poder hacer frente a los aguinaldos.
Si hubiera recibido los fondos que le corresponden esto no hubiera ocurrido.
Aportes del Tesoro Nacional: el Gobierno aumentó 50% el reparto de fondos y benefició a 6 gobernadores aliados con $ 66.500 millones
🔘 En lo que va de 2025 el Gobierno nacional repartió $ 199.500 millones en ATN, de los cuales $ 66.500 (el 33% del total) fueron entregados en las últimas 2 semanas, lo que representa un incremento del 50%.
🔘 En diciembre los fondos fueron destinados a Tucumán ($ 20 mil millones); Misiones ($ 12 mil millones); Chaco ($ 11 mil millones); Catamarca ($ 10.500 millones); Entre Ríos ($ 7 mil millones); y Salta ($ 6 mil millones).
🔘Diputados de 3 de estas provincias (Tucumán, Misiones y Catamarca) acompañaron a La Libertad Avanza en el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026 que se debate en el Congreso.
Balance económico financiero de 2025 en Tierra del Fuego: La provincia perdió $ 50.000 millones y acumuló un déficit de $83.713 millones
