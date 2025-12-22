Como habíamos adelantado: Tierra del Fuego no recibió un solo peso de aportes del Tesoro Nacional

Tierra del Fuego 22/12/2025.- A pesar del relato libertario de la distribución de fondos y los reclamos de los legisladores provinciales y nacionales de LLA, reclamando mas infraestructura, aumentos salariales y demás reclamos, lo cierto es que la provincia no recibió un peso y si las provincias que acompañan al gobierno nacional. Esto ocurrió en las ultimas dos semanas en pleno tratamiento del presupuesto nacional, lo que no solo es llamativo, sino que se presta a suspicacias. Cabe señalar que el Gobernador de Tierra del Fuego no ha sido invitado a las mesas de dialogo convocadas por el Ministro del Interior, Santilli, por entender que son klirchneristas.

Este medio había publicado hace 18 dias un balance del 2025 para Tierra del Fuego, donde explicábamos que la provincia había perdido en concepto de distribución de coparticipación discrecional. Esto afecta directamente a la prestación de servicios, tanto a nivel provincial como municipal y no es una ayuda es una obligación del estado nacional cumplir con las normas vigentes.

Esto perjudica directamente al gobierno provincial, a los ciudadanos, ya que por esta razón, la provincia se vio obligada a solicitar adelantos de fondos a las empresas radicadas en la isla para poder hacer frente a los aguinaldos.

Si hubiera recibido los fondos que le corresponden esto no hubiera ocurrido.

Aportes del Tesoro Nacional: el Gobierno aumentó 50% el reparto de fondos y benefició a 6 gobernadores aliados con $ 66.500 millones

🔘 En lo que va de 2025 el Gobierno nacional repartió $ 199.500 millones en ATN, de los cuales $ 66.500 (el 33% del total) fueron entregados en las últimas 2 semanas, lo que representa un incremento del 50%.

🔘 En diciembre los fondos fueron destinados a Tucumán ($ 20 mil millones); Misiones ($ 12 mil millones); Chaco ($ 11 mil millones); Catamarca ($ 10.500 millones); Entre Ríos ($ 7 mil millones); y Salta ($ 6 mil millones).

🔘Diputados de 3 de estas provincias (Tucumán, Misiones y Catamarca) acompañaron a La Libertad Avanza en el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026 que se debate en el Congreso.

Nota relacionada: El adelanto de www.lalicuadoratdf.com.ar

Fuente: Chuequeado y www.lalicuadoratdf.com.ar