COMISIONES: Legisladores analizaron la cesión de YPF a Terra Ignis Energía

Ushuaia 20/12/2025.- En plenario de Comisiones, Legisladores trataron la cesión de acciones y concesiones que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tiene en la Provincia, incluye las tres áreas de explotación hidrocarburíferas. El proyecto refiere al traspaso total a la empresa del Estado, Terra Ignis. Las miradas de Jorge Lechman y Federico Greve.

Las y los Parlamentarios mantuvieron un encuentro remoto con la mesa directiva de YPF y con Terra Ignis, con el objetivo de conocer los alcances y pormenores de la operación. YPF tiene decidido rescindir el contrato que mantiene con el Estado, que vence en 2027, y aseguró que las áreas continúan siendo productivas.

En el encuentro se mencionó la cuestión ambiental y las tasas para remediar el daño que pueda generarse, sobre todo en las costas norte de la Provincia, donde se encuentran los yacimientos Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego.

La cuestión de más de 500 trabajadores fue materia de debate. El Sindicato de Gas y Petróleo de la Provincia solicitó a los Parlamentarios que intervengan para que se garantice la continuidad laboral. De manera directa, YPF solo tiene empleadas a 36 personas, el resto trabajan de manera indirecta con empresas contratistas de Río Grande.

Tras el encuentro, el legislador Jorge Lechman dijo a Prensa Legislativa que están tratando “la salida de YPF de Tierra del Fuego, el sentimiento que manifestó el legislador Löffler, es triste ver que una empresa como esta, prácticamente fundadora de la zona norte, se esté retirando”. El legislador se mostró sorprendido porque “hace diez años vinieron a rogar que se les renueven los contratos y hoy como no es negocio, nos descartan. Nos están dejando un falcon viejo a precio de un fórmula 1”, comparó.

“Nos están tratando de vender una zona que no es productiva o que lo es mínimamente a una empresa del Estado, y nos dejan un pasivo ambiental que todavía no fue evaluado. Me sorprende que nos llegue la última semana del año este proyecto sin información respaldatoria”, sostuvo el parlamentario de Somos Fueguinos.

Lechman calificó de “vergonzosa” la realización de esta reunión, por la importancia que implica, donde los recursos de la Provincia “están en juego” se realice vía remota, “si no está la documentación, no lo vamos a acompañar”, aseguró.

Por su parte, el legislador de FORJA Federico Greve aseguró su acompañamiento ante la propuesta de la empresa saliente y ponderó la oportunidad de la Provincia en participar de la actividad hidrocarburífera. “En este encuentro pudimos conocer los pormenores, sobre todo de la cuestión laboral de los trabajadores. El personal de YPF que pasa indemnizado a Terra Ignis; los contratistas, que tienen contratos por 12 meses, los bonos de remediación ambiental que va a recibir la Provincia para adecuar los pozos que quedan en funcionamiento y los que lo están quedaran en manos de YPF para arreglarlos, por lo que entendemos que es un convenio beneficioso”, celebró.

Greve adelantó que desde su bloque acompañarán la suscripción de los acuerdos y el traspaso, y se esperanzó que pronto pueda comenzar a funcionar cuando YPF deje la Provincia, de contar con los votos para acompañar y rubricar estos acuerdos desde la Legislatura.

El Legislador adelantó que la salida de la empresa de Tierra del Fuego responde a que dejará de explotar pozos petroleros y se dedicará al petróleo no tradicional, al proceso de extracción con tecnologías avanzadas como la fracturación hidráulica.

Por último, aclaró que la mayoría del trabajo de saneo ambiental de las zonas utilizadas estará a cargo de YPF. Se acordó “el bono de compensación de 28 millones de dólares y 105 millones más en activos con inmuebles y demás que traspasa YPF a la empresa del Estado”, cerró.

Del encuentro participaron las legisladoras María Victoria Vuoto (PJ), Myriam Martínez (FORJA), Gisela Dos Santos(ST), Natalia Graciania (LLA) y María Laura Colazo (PV) y los legisladores Federico Greve (FORJA), Raúl Von Der Thusen (SF), Jorge Lechman (SF), Damián Löffler (MPF), Luciano Selzer (LLA), Matías Lapadula (PG), Tomás García (PJ), Federico Sciurano (FORJA) y Juan Carlos Pino (PJ).