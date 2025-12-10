Economía, Info general, Nacionales, Política, Provinciales

Balance económico gobierno nacional 2025: fuerte destrucción del tejido productivo, pobreza elevada, servicios públicos debilitados, economía frágil y recorte a las provincias.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 10/12/2025.- En este informe, mostramos la realidad de la política económica del gobierno nacional y las consecuencias de los recortes que llevó a cabo, destruyendo la industria, el empleo y la producción. La economía de Milei, no logró sacar a mas argentinos de la pobreza, sino todo lo contrario, desfinancio a las provincias, generó una verdadera crisis social y los indicadores macro y micro no fueron positivos. Hoy tenernos una economía frágil, con debilitamiento de servicio, niveles de pobreza altos y un endeudamiento con organismos nacionales que supera los 290 mil millones de dolares.

El balance económico del gobierno nacional muestra una fuerte recesión: más de 17.000 empresas cerraron en 15 meses, se perdieron alrededor de 250.000 empleos, y los recortes en obra pública, transporte e industria han profundizado la crisis

  • Cierre de empresas:
    • Entre 2024 y el primer trimestre de 2025 cerraron 97.110 empresas, mientras que solo abrieron 79.787, dejando un saldo negativo de 17.323 firmas.
    • Desde noviembre de 2023 hasta julio de 2025 se contabilizan 18.083 cierres.
    • El sector más golpeado fue transporte y almacenamiento, con una caída del 10,4% en empleadores.
  • Empleo:
    • La pérdida neta de empleos registrados alcanzó casi 18.000 en 15 meses.
    • En total, desde noviembre de 2023 hasta mediados de 2025 se perdieron 253.728 puestos de trabajo.
    • Los sectores más afectados fueron construcción, transporte e industria, directamente vinculados a la caída del consumo y al recorte de la obra pública.
  • Recortes en áreas clave:
    • Obra pública: paralización de proyectos, lo que impactó en construcción y transporte.
    • Industria: caída de la producción por menor demanda interna.
    • Comercio: fuerte reducción de consumo, con cierre de locales y pérdida de empleos.
Comparación de indicadores
Indicador (2023-2025) Situación
Empresas cerradas 17.000 – 18.000
Empleos perdidos 223.000 – 253.000
Sectores más afectados Construcción, transporte, comercio, industria
Causa principal Recortes en obra pública + caída del consumo

El modelo económico del gobierno de Javier Milei, basado en ajuste fiscal y recorte del gasto público, ha generado un impacto inmediato negativo en el empleo y la actividad empresarial.

  • Corto plazo: predominan cierres de empresas y aumento del desempleo.
  • Mediano plazo: el gobierno sostiene que la estabilización permitirá una recuperación, aunque los números actuales reflejan una crisis persistente.
  • Balance social 2025 en Argentina: La pobreza bajó respecto al pico de 2024, pero sigue siendo muy alta (entre 31% y 36% de la población). La inflación se estabilizó tras el ajuste, aunque los servicios públicos y el empleo formal continúan debilitados.

Pobreza e indigencia

  • Datos oficiales (INDEC): La pobreza descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025, frente al 52,9% del mismo período de 2024.
  • Estimaciones alternativas (UCA): El Observatorio de la Deuda Social Argentina la ubicó en 36,3% en el tercer trimestre de 2025, advirtiendo que la baja es menor a la que muestran los datos oficiales.
  • Indigencia: También se redujo, pero sigue afectando a millones de personas.
  • Causas de la baja:
    • Estabilización de precios tras el ajuste de 2023-24.
    • Cambios metodológicos en la medición de ingresos, que podrían exagerar la mejora.

Inflación y consumo

  • Tras el “shock” inflacionario de 2023-24, los precios se estabilizaron en 2025.
  • Sin embargo, el consumo interno sigue deprimido: muchas familias redujeron gastos en alimentos, salud y educación.
  • El empleo formal no crece; lo que aumenta son las “changas” o trabajos informales, que ya representan más de un tercio de la masa laboral

  • Servicios públicos y recortes

    • Obra pública: paralizada en gran parte, afectando infraestructura y empleo en construcción.
    • Transporte: reducción de subsidios, con aumento de tarifas y menor acceso para sectores populares.
    • Salud y educación: ajustes presupuestarios que impactan en calidad y cobertura, especialmente en provincias.
    • Comparación de indicadores sociales
  • Indicador (2025) Situación
    Pobreza (INDEC) 31,6%
    Pobreza (UCA) 36,3%
    Indigencia En descenso, pero aún elevada
    Inflación Estabilizada tras ajuste
    Empleo formal Estancado
    Trabajo informal (“changas”) Más de 1/3 de la masa laboral
    Servicios públicos Recortes en obra pública, transporte, salud y educación
  • El balance social refleja una mejora estadística en pobreza e inflación, pero con fragilidad estructural:
    • La baja en pobreza se explica más por cambios metodológicos y estabilización de precios que por mejoras reales en ingresos.
    • El empleo formal no se recupera, y el crecimiento de la informalidad precariza las condiciones de vida.
    • Los recortes en servicios públicos limitan el acceso de los sectores más vulnerables.

    En conjunto, el balance económico y social muestra que el ajuste logró estabilizar algunas variables, pero a costa de un deterioro en empleo, empresas y servicios básicos.

  • Balance Económico y Social de Argentina (2025)

Economía

  • Cierre de empresas: más de 17.000 firmas cerraron en 15 meses.
  • Empleo: se perdieron alrededor de 250.000 puestos de trabajo, principalmente en construcción, transporte e industria.
  • Recortes: paralización de la obra pública, reducción de subsidios al transporte y ajustes en la industria.
  • Consumo: caída marcada por la pérdida de poder adquisitivo y menor demanda interna.

Sociedad

  • Pobreza:
    • INDEC: 31,6% en el primer semestre de 2025.
    • UCA: 36,3% en el tercer trimestre de 2025.
  • Indigencia: en descenso, pero aún elevada.
  • Inflación: estabilizada tras el ajuste, aunque con fuerte impacto previo en 2023-24.
  • Empleo informal: más de un tercio de la masa laboral depende de “changas” o trabajos precarios.
  • Servicios públicos: recortes en obra pública, salud, educación y transporte, con aumento de tarifas y menor acceso.
  • Comparación de indicadores
Dimensión Indicador / Situación
Empresas -17.000 en 15 meses
Empleo -250.000 puestos
Pobreza (INDEC) 31,6%
Pobreza (UCA) 36,3%
Inflación Estabilizada
Trabajo informal > 1/3 de la masa laboral
Servicios públicos Recortes en obra pública, salud, educación y transporte

El ajuste fiscal estabilizó algunas variables macroeconómicas (inflación, déficit), pero el costo social y productivo fue muy alto:

  • Empresas y empleo: fuerte destrucción de tejido productivo.
  • Sociedad: pobreza aún elevada, con creciente informalidad laboral.
  • Servicios públicos: debilitados por los recortes, afectando a los sectores más vulnerables.

En síntesis, el balance muestra una economía estabilizada pero socialmente frágil, con tensiones entre la reducción del gasto público y la necesidad de sostener empleo y bienestar.

32,3% fue el recorte a las provincias

  • Caída interanual:
    • En noviembre de 2025, las transferencias no automáticas (discrecionales) sumaron $155.849 millones, lo que implicó una reducción del 32,3% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior.
    • Fue el cuarto mes consecutivo de caída real.
  • Histórico:
    • Este nivel de envíos fue el más bajo desde 2005, marcando un récord de ajuste en dos décadas.
    • El acumulado anual de giros discrecionales fue de apenas $2,2 billones, el segundo registro más bajo en 20 años.
  • Distribución desigual:
    • CABA y la provincia de Buenos Aires concentraron casi el 50% de los fondos, dejando al resto de las provincias con recursos muy reducidos.
    • Provincias como Misiones quedaron entre las más perjudicadas.
  • Impacto por habitante:
    • En la provincia de Buenos Aires, las transferencias representaron solo $6.700 por habitante, una caída del 91% respecto al promedio de la última década.
    • Según estimaciones, el recorte implicó que cada argentino recibió $70.000 menos en transferencias nacionales.

    • Comparación de indicadores

      Indicador (2025) Situación
      Caída interanual (noviembre) -32,3% real
      Nivel histórico Más bajo desde 2005
      Acumulado anual $2,2 billones (segundo más bajo en 20 años)
      Distribución 49,3% concentrado en CABA + Buenos Aires
      Impacto en PBA $6.700 por habitante (-91% vs. década)
      Pérdida estimada por argentino $70.000 menos

El recorte real del 32% en las transferencias discrecionales a provincias refleja la estrategia de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei.

  • Consecuencias inmediatas: ahogo financiero de las provincias, tensiones con gobernadores y caída de inversión en infraestructura y servicios locales.
  • Efecto estructural: concentración de recursos en CABA y Buenos Aires, con provincias periféricas más afectadas.
  • Balance: aunque el ajuste ayudó a cumplir metas fiscales, generó un deterioro en la capacidad de gestión provincial y mayor desigualdad territorial.
