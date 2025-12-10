Balance económico gobierno nacional 2025: fuerte destrucción del tejido productivo, pobreza elevada, servicios públicos debilitados, economía frágil y recorte a las provincias.

El balance económico del gobierno nacional muestra una fuerte recesión: más de 17.000 empresas cerraron en 15 meses, se perdieron alrededor de 250.000 empleos, y los recortes en obra pública, transporte e industria han profundizado la crisis
- Cierre de empresas:
- Entre 2024 y el primer trimestre de 2025 cerraron 97.110 empresas, mientras que solo abrieron 79.787, dejando un saldo negativo de 17.323 firmas.
- Desde noviembre de 2023 hasta julio de 2025 se contabilizan 18.083 cierres.
- El sector más golpeado fue transporte y almacenamiento, con una caída del 10,4% en empleadores.
- Empleo:
- La pérdida neta de empleos registrados alcanzó casi 18.000 en 15 meses.
- En total, desde noviembre de 2023 hasta mediados de 2025 se perdieron 253.728 puestos de trabajo.
- Los sectores más afectados fueron construcción, transporte e industria, directamente vinculados a la caída del consumo y al recorte de la obra pública.
- Recortes en áreas clave:
- Obra pública: paralización de proyectos, lo que impactó en construcción y transporte.
- Industria: caída de la producción por menor demanda interna.
- Comercio: fuerte reducción de consumo, con cierre de locales y pérdida de empleos.
|Indicador (2023-2025)
|Situación
|Empresas cerradas
|17.000 – 18.000
|Empleos perdidos
|223.000 – 253.000
|Sectores más afectados
|Construcción, transporte, comercio, industria
|Causa principal
|Recortes en obra pública + caída del consumo
El modelo económico del gobierno de Javier Milei, basado en ajuste fiscal y recorte del gasto público, ha generado un impacto inmediato negativo en el empleo y la actividad empresarial.
- Corto plazo: predominan cierres de empresas y aumento del desempleo.
- Mediano plazo: el gobierno sostiene que la estabilización permitirá una recuperación, aunque los números actuales reflejan una crisis persistente.
- Balance social 2025 en Argentina: La pobreza bajó respecto al pico de 2024, pero sigue siendo muy alta (entre 31% y 36% de la población). La inflación se estabilizó tras el ajuste, aunque los servicios públicos y el empleo formal continúan debilitados.
Pobreza e indigencia
- Datos oficiales (INDEC): La pobreza descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025, frente al 52,9% del mismo período de 2024.
- Estimaciones alternativas (UCA): El Observatorio de la Deuda Social Argentina la ubicó en 36,3% en el tercer trimestre de 2025, advirtiendo que la baja es menor a la que muestran los datos oficiales.
- Indigencia: También se redujo, pero sigue afectando a millones de personas.
- Causas de la baja:
- Estabilización de precios tras el ajuste de 2023-24.
- Cambios metodológicos en la medición de ingresos, que podrían exagerar la mejora.
Inflación y consumo
- Tras el “shock” inflacionario de 2023-24, los precios se estabilizaron en 2025.
- Sin embargo, el consumo interno sigue deprimido: muchas familias redujeron gastos en alimentos, salud y educación.
- El empleo formal no crece; lo que aumenta son las “changas” o trabajos informales, que ya representan más de un tercio de la masa laboral
-
Servicios públicos y recortes
- Obra pública: paralizada en gran parte, afectando infraestructura y empleo en construcción.
- Transporte: reducción de subsidios, con aumento de tarifas y menor acceso para sectores populares.
- Salud y educación: ajustes presupuestarios que impactan en calidad y cobertura, especialmente en provincias.
- Comparación de indicadores sociales
-
Indicador (2025) Situación Pobreza (INDEC) 31,6% Pobreza (UCA) 36,3% Indigencia En descenso, pero aún elevada Inflación Estabilizada tras ajuste Empleo formal Estancado Trabajo informal (“changas”) Más de 1/3 de la masa laboral Servicios públicos Recortes en obra pública, transporte, salud y educación
- El balance social refleja una mejora estadística en pobreza e inflación, pero con fragilidad estructural:
- La baja en pobreza se explica más por cambios metodológicos y estabilización de precios que por mejoras reales en ingresos.
- El empleo formal no se recupera, y el crecimiento de la informalidad precariza las condiciones de vida.
- Los recortes en servicios públicos limitan el acceso de los sectores más vulnerables.
En conjunto, el balance económico y social muestra que el ajuste logró estabilizar algunas variables, pero a costa de un deterioro en empleo, empresas y servicios básicos.
32,3% fue el recorte a las provincias
- Caída interanual:
- En noviembre de 2025, las transferencias no automáticas (discrecionales) sumaron $155.849 millones, lo que implicó una reducción del 32,3% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior.
- Fue el cuarto mes consecutivo de caída real.
- Histórico:
- Este nivel de envíos fue el más bajo desde 2005, marcando un récord de ajuste en dos décadas.
- El acumulado anual de giros discrecionales fue de apenas $2,2 billones, el segundo registro más bajo en 20 años.
- Distribución desigual:
- CABA y la provincia de Buenos Aires concentraron casi el 50% de los fondos, dejando al resto de las provincias con recursos muy reducidos.
- Provincias como Misiones quedaron entre las más perjudicadas.
- Impacto por habitante:
- En la provincia de Buenos Aires, las transferencias representaron solo $6.700 por habitante, una caída del 91% respecto al promedio de la última década.
- Según estimaciones, el recorte implicó que cada argentino recibió $70.000 menos en transferencias nacionales.
-
Comparación de indicadores
Indicador (2025) Situación Caída interanual (noviembre) -32,3% real Nivel histórico Más bajo desde 2005 Acumulado anual $2,2 billones (segundo más bajo en 20 años) Distribución 49,3% concentrado en CABA + Buenos Aires Impacto en PBA $6.700 por habitante (-91% vs. década) Pérdida estimada por argentino $70.000 menos
El recorte real del 32% en las transferencias discrecionales a provincias refleja la estrategia de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei.
- Consecuencias inmediatas: ahogo financiero de las provincias, tensiones con gobernadores y caída de inversión en infraestructura y servicios locales.
- Efecto estructural: concentración de recursos en CABA y Buenos Aires, con provincias periféricas más afectadas.
- Balance: aunque el ajuste ayudó a cumplir metas fiscales, generó un deterioro en la capacidad de gestión provincial y mayor desigualdad territorial.