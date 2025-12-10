Balance económico gobierno nacional 2025: fuerte destrucción del tejido productivo, pobreza elevada, servicios públicos debilitados, economía frágil y recorte a las provincias.

En conjunto, el balance económico y social muestra que el ajuste logró estabilizar algunas variables, pero a costa de un deterioro en empleo, empresas y servicios básicos .

Dimensión Indicador / Situación Empresas -17.000 en 15 meses Empleo -250.000 puestos Pobreza (INDEC) 31,6% Pobreza (UCA) 36,3% Inflación Estabilizada Trabajo informal > 1/3 de la masa laboral Servicios públicos Recortes en obra pública, salud, educación y transporte

El ajuste fiscal estabilizó algunas variables macroeconómicas (inflación, déficit), pero el costo social y productivo fue muy alto:

Empresas y empleo: fuerte destrucción de tejido productivo.

fuerte destrucción de tejido productivo. Sociedad: pobreza aún elevada, con creciente informalidad laboral.

pobreza aún elevada, con creciente informalidad laboral. Servicios públicos: debilitados por los recortes, afectando a los sectores más vulnerables.

En síntesis, el balance muestra una economía estabilizada pero socialmente frágil, con tensiones entre la reducción del gasto público y la necesidad de sostener empleo y bienestar.

32,3% fue el recorte a las provincias

Caída interanual: En noviembre de 2025, las transferencias no automáticas (discrecionales) sumaron $155.849 millones , lo que implicó una reducción del 32,3% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior. Fue el cuarto mes consecutivo de caída real .

Histórico: Este nivel de envíos fue el más bajo desde 2005 , marcando un récord de ajuste en dos décadas. El acumulado anual de giros discrecionales fue de apenas $2,2 billones , el segundo registro más bajo en 20 años.

Distribución desigual: CABA y la provincia de Buenos Aires concentraron casi el 50% de los fondos , dejando al resto de las provincias con recursos muy reducidos. Provincias como Misiones quedaron entre las más perjudicadas.

Impacto por habitante: En la provincia de Buenos Aires, las transferencias representaron solo $6.700 por habitante , una caída del 91% respecto al promedio de la última década . Según estimaciones, el recorte implicó que cada argentino recibió $70.000 menos en transferencias nacionales. Comparación de indicadores Indicador (2025) Situación Caída interanual (noviembre) -32,3% real Nivel histórico Más bajo desde 2005 Acumulado anual $2,2 billones (segundo más bajo en 20 años) Distribución 49,3% concentrado en CABA + Buenos Aires Impacto en PBA $6.700 por habitante (-91% vs. década) Pérdida estimada por argentino $70.000 menos

