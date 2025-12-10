Economía, Info general, Política, Provinciales

Balance económico financiero de la municipalidad de Ushuaia: Con una ayudita de 5.500 millones de pesos

Por Armando Cabral

Rio Grande 10/12/2025.- Respuesta breve: La Municipalidad de Ushuaia presentó para el año 2025 un presupuesto equilibrado de $121.331 millones, con igual monto en ingresos y egresos. Este balance refleja la planificación de recursos y gastos para sostener servicios públicos, obras y programas. A esto hay que sumarle «ayudas extraordinarias» del Gobierno Provincial por mas de 5.500 millones de pesos, que no recibió Rio Grande aunque existían proyectos para desarrollar.

Balance económico-financiero 2025 – Municipalidad de Ushuaia

Recursos proyectados

  • Total de ingresos: $121.331.970.528,62
  • Principales fuentes:
    • Impuestos municipales (tasas, contribuciones, derechos).
    • Coparticipación provincial y nacional.
    • Otros ingresos corrientes y de capital.

Erogaciones previstas

  • Total de gastos: $121.331.970.528,62 (equilibrado con los ingresos).
  • Destinos principales:
    • Sueldos y salarios del personal municipal.
    • Obras públicas (infraestructura urbana, mantenimiento vial, espacios verdes).
    • Tecnología y servicios administrativos.
    • Programas sociales y culturales.

Características del presupuesto

  • Equilibrado: ingresos = egresos.
  • Austero y realista: se reconoce un contexto económico complejo por la inflación, pero se proyecta una inflación del 18,3% para 2025.
  • Participativo: el proyecto fue ingresado al Concejo Deliberante y se analiza en la Comisión de Hacienda con intervención de distintas áreas municipales.
  • Transparente: toda la información está disponible en el sistema de administración financiera municipal y en el portal de transparencia
  • Concepto Monto 2025 (ARS) Observaciones
    Ingresos totales $121.331.970.528,62 Impuestos, coparticipación, otros recursos
    Gastos totales $121.331.970.528,62 Sueldos, obras, tecnología, programas
    Resultado financiero Equilibrado (0) No hay déficit ni superávit
    Inflación proyectada 18,3% Estimación oficial para 2025
    Presentación oficial Octubre 2024 Ingresado al Concejo Deliberante

  • Fuentes oficiales

    • Presupuesto anual – Municipalidad de Ushuaia
    • Sí, además de los $4.500 millones iniciales, la Municipalidad de Ushuaia recibió fondos adicionales del Gobierno de Tierra del Fuego, incluyendo al menos $1.000 millones extra para obras de pavimentación en mayo de 2025. Esto eleva el total de transferencias extraordinarias a más de $5.500 millones, y podrían existir otros giros vinculados a coparticipación y programas provinciales.

      Fondos extraordinarios para Ushuaia en 2025 $ 5.500 millones.

      Primer desembolso

      • Monto: $4.500 millones.
      • Destino: obras de infraestructura energética (Central Termoeléctrica de Ushuaia).
      • Origen: aportes nacionales canalizados a través del Gobierno provincial.
      • Carácter: subsidio no reembolsable.

      Fondos adicionales

      • Monto: $1.000 millones.
      • Fecha: mayo 2025.
      • Destino: pavimentación, repavimentación y bacheo en accesos de la ciudad.
      • Origen: giro directo del Gobierno provincial.

      Coparticipación provincial

      • En septiembre 2025 se oficializó la liquidación definitiva de fondos adeudados a los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuín en concepto de coparticipación.
      • Estos montos se suman a los giros extraordinarios, aunque no se detallan cifras exactas en la publicación oficial.
      • Concepto Monto (ARS) Destino principal
        Primer desembolso extraordinario $4.500.000.000 Central Termoeléctrica de Ushuaia
        Fondos adicionales (mayo 2025) $1.000.000.000 Pavimentación y bacheo
        Coparticipación adeudada (sep 2025) No especificado Liquidación final a municipios
        Total confirmado > $5.500.000.000 Obras + servicios
      • Ushuaia recibió más de $5.500 millones en fondos extraordinarios del Gobierno de Tierra del Fuego en 2025 (entre el desembolso inicial de $4.500 millones para la Central Termoeléctrica y al menos $1.000 millones adicionales para obras de pavimentación, más liquidaciones de coparticipación).

        Río Grande, en cambio, no tuvo un paquete tan voluminoso ni concentrado. Su presupuesto oficial fue de $133.266 millones, y las ayudas extraordinarias provinieron principalmente de:

        • Liquidación de coparticipación adeudada (septiembre 2025), compartida con Tolhuin y Ushuaia.
        • Programas provinciales/productivos (como agroecología y polos de desarrollo).
        • Apoyo en obras puntuales, pero sin cifras tan altas como las de Ushuaia.

        En resumen: sí hubo asistencia extraordinaria para Río Grande, pero más dispersa y de menor magnitud que la de Ushuaia. Ushuaia fue el municipio más beneficiado en términos de volumen de fondos directos, superando los $5.500 millones confirmados, mientras que Río Grande recibió refuerzos más acotados y ligados a coparticipación y programas específicos.

