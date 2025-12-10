Balance económico financiero de la municipalidad de Ushuaia: Con una ayudita de 5.500 millones de pesos

Balance económico-financiero 2025 – Municipalidad de Ushuaia
Recursos proyectados
- Total de ingresos: $121.331.970.528,62
- Principales fuentes:
- Impuestos municipales (tasas, contribuciones, derechos).
- Coparticipación provincial y nacional.
- Otros ingresos corrientes y de capital.
Erogaciones previstas
- Total de gastos: $121.331.970.528,62 (equilibrado con los ingresos).
- Destinos principales:
- Sueldos y salarios del personal municipal.
- Obras públicas (infraestructura urbana, mantenimiento vial, espacios verdes).
- Tecnología y servicios administrativos.
- Programas sociales y culturales.
Características del presupuesto
- Equilibrado: ingresos = egresos.
- Austero y realista: se reconoce un contexto económico complejo por la inflación, pero se proyecta una inflación del 18,3% para 2025.
- Participativo: el proyecto fue ingresado al Concejo Deliberante y se analiza en la Comisión de Hacienda con intervención de distintas áreas municipales.
- Transparente: toda la información está disponible en el sistema de administración financiera municipal y en el portal de transparencia
-
Concepto Monto 2025 (ARS) Observaciones Ingresos totales $121.331.970.528,62 Impuestos, coparticipación, otros recursos Gastos totales $121.331.970.528,62 Sueldos, obras, tecnología, programas Resultado financiero Equilibrado (0) No hay déficit ni superávit Inflación proyectada 18,3% Estimación oficial para 2025 Presentación oficial Octubre 2024 Ingresado al Concejo Deliberante
-
Fuentes oficiales
- Presupuesto anual – Municipalidad de Ushuaia
- Sí, además de los $4.500 millones iniciales, la Municipalidad de Ushuaia recibió fondos adicionales del Gobierno de Tierra del Fuego, incluyendo al menos $1.000 millones extra para obras de pavimentación en mayo de 2025. Esto eleva el total de transferencias extraordinarias a más de $5.500 millones, y podrían existir otros giros vinculados a coparticipación y programas provinciales.
Fondos extraordinarios para Ushuaia en 2025 $ 5.500 millones.
Primer desembolso
- Monto: $4.500 millones.
- Destino: obras de infraestructura energética (Central Termoeléctrica de Ushuaia).
- Origen: aportes nacionales canalizados a través del Gobierno provincial.
- Carácter: subsidio no reembolsable.
Fondos adicionales
- Monto: $1.000 millones.
- Fecha: mayo 2025.
- Destino: pavimentación, repavimentación y bacheo en accesos de la ciudad.
- Origen: giro directo del Gobierno provincial.
Coparticipación provincial
- En septiembre 2025 se oficializó la liquidación definitiva de fondos adeudados a los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuín en concepto de coparticipación.
- Estos montos se suman a los giros extraordinarios, aunque no se detallan cifras exactas en la publicación oficial.
-
Concepto Monto (ARS) Destino principal Primer desembolso extraordinario $4.500.000.000 Central Termoeléctrica de Ushuaia Fondos adicionales (mayo 2025) $1.000.000.000 Pavimentación y bacheo Coparticipación adeudada (sep 2025) No especificado Liquidación final a municipios Total confirmado > $5.500.000.000 Obras + servicios
- Ushuaia recibió más de $5.500 millones en fondos extraordinarios del Gobierno de Tierra del Fuego en 2025 (entre el desembolso inicial de $4.500 millones para la Central Termoeléctrica y al menos $1.000 millones adicionales para obras de pavimentación, más liquidaciones de coparticipación).
Río Grande, en cambio, no tuvo un paquete tan voluminoso ni concentrado. Su presupuesto oficial fue de $133.266 millones, y las ayudas extraordinarias provinieron principalmente de:
- Liquidación de coparticipación adeudada (septiembre 2025), compartida con Tolhuin y Ushuaia.
- Programas provinciales/productivos (como agroecología y polos de desarrollo).
- Apoyo en obras puntuales, pero sin cifras tan altas como las de Ushuaia.
En resumen: sí hubo asistencia extraordinaria para Río Grande, pero más dispersa y de menor magnitud que la de Ushuaia. Ushuaia fue el municipio más beneficiado en términos de volumen de fondos directos, superando los $5.500 millones confirmados, mientras que Río Grande recibió refuerzos más acotados y ligados a coparticipación y programas específicos.
- Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar