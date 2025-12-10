Balance económico financiero de la municipalidad de Ushuaia: Con una ayudita de 5.500 millones de pesos

Río Grande, en cambio, no tuvo un paquete tan voluminoso ni concentrado. Su presupuesto oficial fue de $133.266 millones, y las ayudas extraordinarias provinieron principalmente de:

Liquidación de coparticipación adeudada (septiembre 2025), compartida con Tolhuin y Ushuaia.

(septiembre 2025), compartida con Tolhuin y Ushuaia. Programas provinciales/productivos (como agroecología y polos de desarrollo).

(como agroecología y polos de desarrollo). Apoyo en obras puntuales, pero sin cifras tan altas como las de Ushuaia.

En resumen: sí hubo asistencia extraordinaria para Río Grande, pero más dispersa y de menor magnitud que la de Ushuaia. Ushuaia fue el municipio más beneficiado en términos de volumen de fondos directos, superando los $5.500 millones confirmados, mientras que Río Grande recibió refuerzos más acotados y ligados a coparticipación y programas específicos.