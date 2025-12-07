ATE Tierra del Fuego solicitó ayuda económica para trabajadores de entidades educativas

Tierra del Fuego 07/12/2025.- Las familias de las y los estatales del sector atraviesan una realidad de profunda dificultad económica, ya que sus ingresos actuales no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur solicitó al Gobierno Provincial una ayuda económica y alimentaria fundamental para las y los trabajadores del Programa (MED), quienes cumplen funciones esenciales en las entidades educativas.

Esta petición surge de la dificultad económica que atraviesan las familias de estas y estos trabajadores. Es una realidad que sus ingresos actuales no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica.

“Conociendo esta situación y estando en vísperas de las fiestas de fin de año, entendemos que esta ayuda es un acto de alivio muy necesario”, señalaron desde el Sindicato.

Fuente: ATE Nacional.