Argentina: El fenómeno del «gasto para aparentar»

Tierra del Fuego 05/12/2025.- En Argentina, una parte significativa de la población incurre en gastos por encima de sus ingresos para sostener un estilo de vida aspiracional. Estudios muestran que casi la mitad de los argentinos han tenido que recortar gastos, mientras que un sector mantiene consumos ostentosos financiados con crédito o endeudamiento.

Contexto del consumo en Argentina

Atlas de Consumo (INDEC): Permite analizar cómo los hogares distribuyen sus ingresos en alimentos, bebidas, transporte, indumentaria y otros rubros.

Infobae (2025): Señala que 39% de los argentinos ajustaron en salidas gastronómicas, alimentos, indumentaria, alcohol y transporte en el último año.

Trading Economics (2025): El gasto del consumidor alcanzó un récord de 590.496 millones de ARS en el segundo trimestre de 2025, pese a la caída del poder adquisitivo.

El fenómeno del “gasto para aparentar”

Cultura aspiracional: En Argentina, como en muchos países, existe presión social por mostrar un nivel de vida más alto del que realmente se puede sostener.

Uso del crédito: Tarjetas y préstamos personales son herramientas comunes para financiar consumos que exceden los ingresos.

Sectores más visibles: Indumentaria y tecnología (celulares de alta gama, electrodomésticos). Salidas y ocio (restaurantes, bares, viajes). Vehículos y bienes durables.



Comparación entre realidad y aspiración

Aspecto Realidad económica Consumo aspiracional Ingresos promedio Ajustados por inflación y pérdida de poder adquisitivo Se busca sostener marcas premium y bienes importados Uso del crédito Necesario para cubrir gastos básicos Se usa para financiar lujo y status Impacto social Estrategias de ahorro y recorte Presión por “pertenecer” y mostrar éxito

Conclusión

En Argentina, muchos hogares viven la tensión entre ingresos limitados y consumos aspiracionales. Aunque gran parte de la población ajusta gastos, existe un sector que “gasta lo que no tiene para aparentar lo que no es”, financiando estilos de vida por encima de sus posibilidades. Este fenómeno refleja tanto la presión cultural por el status como la fragilidad económica que obliga a endeudarse para sostener apariencias.

Cifras concretas de endeudamiento de los hogares argentinos para dimensionar cuánto de ese gasto aspiracional se financia con crédito?

En Argentina, el endeudamiento de los hogares es masivo: 91% de las familias están endeudadas y 50% recurrió a mecanismos extraordinarios como préstamos, venta de bienes o uso de ahorros para cubrir gastos básicos. Esto refleja que muchos gastan más de lo que tienen, en parte para sostener consumos aspiracionales.

Datos clave sobre endeudamiento y consumo

91% de los hogares endeudados (2025): El crédito ya no se usa para inversión, sino para la canasta básica . El ahorro negativo se consolidó como un indicador de vulnerabilidad social.

50% de los hogares usó recursos extraordinarios: Según INDEC, la mitad de las familias tuvo que vender bienes, pedir préstamos o usar ahorros para subsistir.

Cambio cultural del crédito: Antes se destinaba a vivienda o bienes durables; hoy se usa para sobrevivir y aparentar.

El fenómeno de “aparentar”

Presión social: La necesidad de mostrar un nivel de vida superior lleva a consumos en indumentaria, tecnología y ocio.

Financiamiento: Tarjetas de crédito y préstamos personales sostienen estos consumos, aunque generan estrés financiero.

Contradicción: Mientras gran parte ajusta gastos básicos, otro sector mantiene consumos ostentosos financiados con deuda.

Comparación entre gasto real y aspiracional

Aspecto Hogares ajustados (realidad) Hogares endeudados para aparentar Uso del crédito Para alimentos y servicios básicos Para bienes de status (ropa, celulares, autos) Estrategias de subsistencia Venta de bienes, uso de ahorros Endeudamiento creciente Impacto social Vulnerabilidad y recortes Apariencia de prosperidad, pero con fragilidad

Conclusión

En Argentina, la mayoría de los hogares vive endeudada y una parte significativa gasta más de lo que tiene para aparentar un nivel de vida que no puede sostener. Este fenómeno refleja tanto la fragilidad económica como la presión cultural por el status.

¿Querés que te muestre ejemplos concretos de cómo se distribuye ese endeudamiento (tarjetas, préstamos personales, créditos hipotecarios) para entender mejor dónde se concentra el “gasto para aparentar”?

Distribución del endeudamiento en Argentina

Tarjetas de crédito: Son el principal instrumento de deuda. Más del 70% de los hogares endeudados las utilizan, muchas veces para financiar consumos cotidianos y aspiracionales (ropa, tecnología, ocio).

Préstamos personales: Representan cerca del 20% de la deuda familiar, usados para cubrir gastos extraordinarios o mantener un estilo de vida.

Créditos hipotecarios y prendarios: Apenas un 5% de los hogares accede a ellos, dado el alto costo y las restricciones.

Ahorro negativo: El 91% de los hogares está endeudado y el ahorro se volvió negativo, lo que significa que se gasta más de lo que se ingresa【0223 Economía】【Periódico Lea】.

