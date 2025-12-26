AREF HABILITA LA ADHESIÓN WEB A MORATORIA PARA REGULARIZAR DEUDAS CON IMPORTANTES DESCUENTOS

Tierra del Fuego 26/12/2025.- El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación, Oscar Bahamonde, anunció que el trámite ya está operativo en el sitio web de la Agencia. Los contribuyentes podrán solicitar su adhesión con quitas de hasta el 100% en intereses, sin necesidad de presentarse personalmente.

La Agencia de Recaudación de la Provincia (AREF) informa que a partir de hoy se encuentra disponible la solicitud de adhesión al regimen especial establecido por la Ley 1603, exclusivamente a través de su portal web. El anuncio fue realizado por el Director Ejecutivo de AREF, Oscar Bahamonde, quien detalló los beneficios y el sencillo procedimiento digital.

Bahamonde destacó que el proceso es completamente digital: “no es necesario venir personalmente a las oficinas. Se ingresa a www.aref.gob.ar, en el sector de Servicios, dentro de la ‘Ventanilla de Trámites’. Allí, entre las opciones disponibles, estará la correspondiente al Régimen Especial de la Ley 1603”.

El titular de AREF explicó que, tras completar algunos datos mínimos y proporcionar un email, toda la comunicación posterior entre la Agencia y el contribuyente se realizará a través de ese canal. “El que tenga alguna duda, obviamente, puede dirigirse a cualquiera de nuestros distritos para ser asesorado por nuestros agentes”, aclaró.

El período para ingresar la solicitud web estará vigente hasta el 23 de febrero de 2026. Los contribuyentes que adhieran contarán con un plazo de 60 días desde la solicitud para regularizar su situación.

La moratoria ofrece descuentos significativos sobre los intereses acumulados, diferenciados según el tamaño del contribuyente:

Para contribuyentes con base imponible de hasta $2.000 millones:

Pago al contado: 100% de quita de intereses.

Hasta 12 cuotas: 80% de quita.

Hasta 24 cuotas: 60% de quita.

Hasta 48 cuotas: 40% de quita.

Hasta 60 cuotas: 20% de quita.

Para grandes contribuyentes (base imponible superior a $2.000 millones):

Pago al contado: 60% de quita.

Hasta 12 cuotas: 40% de quita.

Hasta 24 cuotas: 30% de quita.

Hasta 36 cuotas (máximo): 20% de quita.

Para finalizar, Oscar Bahamonde hizo un llamado a los contribuyentes: “aprovechen esta ventana en los 60 días que hay para ingresar la solicitud. Los descuentos son muy importantes y pueden acomodar sus obligaciones. No es necesario realizar un pago en este momento; el primer vencimiento será recién el mes próximo”.