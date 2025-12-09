Aportes sindicales obligatorios: los 10 gremios más grandes recaudan USD 685 millones al año

Gremios 09/12/2025.- Los 10 principales gremios manejan un flujo anual que ronda los USD 685 millones, originado en descuentos obligatorios aplicados sobre el salario formal, también a trabajadores no afiliados.

En pesos, esa recaudación supera ampliamente el billón de pesos por año. El dato surge del estudio de investigación “El poder sindical en Argentina: estructura, financiamiento y límites a la libertad del trabajador” realizado por el equipo de Zentrix Consultora, que expone la magnitud del financiamiento sindical compulsivo y revela un esquema de alta concentración, escasa transparencia y conducciones que se sostienen durante décadas gracias a este flujo permanente de recursos.

El estudio estima que este flujo de recursos proviene de trabajadores encuadrados en los principales convenios de actividad del país, encabezados por comercio, camioneros, construcción, sanidad, metalúrgicos, alimentación, transporte, bancarios, gastronómicos y luz y fuerza. En conjunto, estos sectores reúnen a cerca de tres millones de asalariados formales y generan una recaudación promedio equivalente a $327.000 por trabajador al año.

Se trata de aportes obligatorios fijados en convenios homologados hace décadas y que aún se mantienen vigentes, aplicados incluso a todos los trabajadores del sector, estén o no afiliados, lo que convierte al esquema en un recargo estructural sobre el empleo formal registrado.