Análisis del Presupuesto 2026: ¿Qué esconde el programa financiero?

- Análisis de la regla fiscal. Consolidación del ajuste.
- Proyecciones macroeconómicas inconsistentes en el sector externo. Proyecciones del tipo de cambio que no contemplan las modificaciones de política monetaria implementadas por el BCRA en la jornada de ayer.
- Inconsistencias e interrogantes sobre la cuestión tributaria.
- Ajuste a las provincias y en partidas esenciales.
- Reducción de metas físicas: un Estado que sigue en retroceso.
- Derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.
- Consolidación de una estructura tributaria regresiva.
- ¿Qué esconde el programa financiero?
VISIÖN GENERAL
- Blindaje fiscal: el Presupuesto apunta a mantener el superávit financiero. Si la economía crece y mejora la recaudación respecto a lo previsto en el presupuesto, se bajan impuestos. Si cae la economía y se recauda menos de lo previsto, se ajustan las partidas de gasto discrecional. Este gasto incluye, por ejemplo, salud y educación. Es una regla fiscal procíclica: refuerza el ajuste de los años 2024 y 2025. ● La regla fiscal que propone el Gobierno es procíclica en lugar de anticíclica: profundiza el ajuste en tiempos de caída de recursos. Recordar que la economía lleva 4 meses con caída en la recaudación tributaria. No contempla situaciones que requieren emergencias y tampoco conlleva consistencia con otros objetivos macroeconómicos como el equilibrio en el frente externo. ● Las principales proyecciones macroeconómicas se encuentran fuertemente desfasadas. Las proyecciones de crecimiento e inflación no se condicen con las proyecciones privadas del REM de BCRA. El proyecto augura un tipo de cambio de $1.325 para diciembre del presente año y de $1.426 para el 2026. Es decir, una apreciación real significativa del peso mientras aumenta la salida de divisas por vía comercial. Al presentarse el presupuesto (15/09) se proyectaba un dólar para diciembre de 2027 de $1.470, mismo valor al que cotizaba en esa fecha. Si bien en los meses de octubre y noviembre de 2025 el acuerdo con EEUU permitió evitar que el tipo de cambio perfore la banda superior, aún así se proyecta una sostenida apreciación cambiaria para 2026 y 2027. El ultimo REM –noviembre-, proyecta un TC nominal en $1.473 a dic- 2025.
Se estima un crecimiento para 2025 de 5,4% y de 5,0% para 2026. Los pronósticos son mejores que los del REM y de difícil cumplimiento dado los datos recientes de evolución de la actividad. ● Los motores de la actividad económica para asegurar los objetivos: exportaciones e inversiones. ● Hasta noviembre 2025 la inflación acumulada del año es 27,9% cuando el Presupuesto proyectaba 24,5% para todo el año (acumulado hasta diciembre). Con la estimación del presupuesto enviado, en diciembre debería haber deflación por 3,4% para llegar a la proyección del Presupuesto 2026. Se prevé una reducción sensible de la inflación para 2026 (10,1%). ● Los datos de apreciación cambiaria proyectada se agravan porque se estima un déficit comercial que supera los USD 5.000 millones para 2026 y se repite su saldo negativo esperado para 2027. Es decir, el dólar mantendría dos años y medio el valor actual pero sin inyección de dólares por saldo comercial. Sobre el déficit comercial de la magnitud que se espera: ¿Cómo se financia? ¿Por qué no hay una regla similar a la fiscal para esto? ● Las exportaciones muestran niveles difíciles de lograr: se pretenden exportar USD 112.695 millones en 2026, récord absoluto en la historia argentina. Además, la estimación para 2025 supera ampliamente las proyecciones. ● Prevé una reducción sensible de la inflación para 2025 en adelante. La previsión para 2025 implica una evolución de 1,0% mensual hasta fin de año. Para 2026 implicaría 0,8% mensual.
Las proyecciones de exportaciones y de importaciones de este 2025 no se cumplieron. Las exportaciones, para alcanzar lo proyectado en 2025, deberían aumentar cada mes en 13,9% llegando a USD 9.200 millones, cuando hoy son de USD 8.100 promedio por mes. Las importaciones deberían ser 36,3% mas bajas cada mes, siendo de USD 5.400 millones, cuando hoy equivalen a USD 8.500 millones. ● Saldo comercial: en 2025 estimaron un saldo de USD 20.748 millones pero ya el primer semestre les da negativo en USD 2.245 y eso significa que necesitan que cada mes desde julio a diciembre sea positivo en USD 3.832 millones, eso significa un aumento de 1124% del saldo comercial por mes. ● También se desconocen los supuestos detrás del saldo de balanza comercial de 2026. Según el presupuesto 2026, las exportaciones de bienes y servicios solo deberían aumentar 9,1% (desde 103 mil millones a 112 mil millones), pero si no se cumple el punto de partida del 2025 y las exportaciones cierran en torno a USD 97.000 millones, las exportaciones deberían aumentar en 15,9%. Hay una diferencia de 6 puntos porcentuales en la proyección de exportaciones. ● En relación al saldo comercial proyectado, si las importaciones proyectadas en 2026 son de USD 118.447 y las exportaciones terminan siendo más bajas, de USD 106.091 (aumentando 9,1% desde USD 97.000) y eso nos arroja un déficit comercial mayor a USD 5.700 y en torno a USD 12.356 millones.
Según el acuerdo con el FMI, el gobierno debería acumular USD 14.636 millones en tres semanas para cumplir la meta de finales de diciembre con el organismo. ● Respecto al acuerdo original, la meta quedará desfasada. ● La variación acumulada en 2025 de Reservas Internacionales Netas según el TMU (Memorando Técnico de Entendimiento) del FMI al 7 de diciembre alcanzó USD -15.636 millones (incluyendo el Swap de monedas con EEUU). El cálculo se realiza considerando amortización de capital a este organismo, aunque excluyendo el pago de intereses. ● El FMI ya les perdonó el incumplimiento de la meta de junio y les redujo la de diciembre en USD 6.500 millones. ● Los Bancos JP Morgan y Morgan Stanley en alerta por la no acumulación de reservas.
INFLACIÖN
Inflación 2025 24,5% 2026 10,1% 2027 5,9% 2028 3,7% • El Presupuesto 2026 proyecta una inflación del 24,5% para diciembre de 2025, cifra destacable considerando que al momento de presentación (septiembre 2025) se estimaba una inflación mensual del 1,0% entre septiembre y diciembre de ese año. • Este proceso de desinflación acelerada no se confirmó, ya que el IPC acumulado entre enero y noviembre alcanzó un 27,9%, superando en 3,4 p.p. la proyección presupuestaria. • Para 2026 se estima una inflación anual del 10,1%, equivalente a una tasa mensual del 0,8%, mientras que para 2026 y 2027 se anticipa una desinflación significativa, con tasas del 5,9% y 3,7% respectivamente. • Estas previsiones difieren de las proyecciones del REM BCRA, que contempla una inflación mediana del 30,4% para 2025 y del 21,0% para el período de doce meses entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026.
DOLAR
El Presupuesto prevé un dólar a $1.325,0 a diciembre de 2025 y de $1.423,0 a diciembre de 2026. • Primera conclusión: considerando que la cotización de la divisa al 11/12 se encuentra en $1.474,3, deberá reducir su valor en 10,1%. • Segunda conclusión: en 2026, el TC se movería por debajo de la inflación, apreciándose 2,5%. • La tasa de depreciación va cayendo con los años, siempre por debajo de la inflación. • El REM BCRA prevé $1.472,9 para diciembre (aunque el top 10 indica $1.480,6). Para los doce meses que van desde 11/25 a 11/25 considera que el FX alcanzará los $1.667,9, es decir, 17% más que el previsto por el gobierno a diciembre de 2026.
Fuente: Centro Economía Política Argentina