Análisis del Presupuesto 2026: ¿Qué esconde el programa financiero?

Análisis de la regla fiscal. Consolidación del ajuste. Proyecciones macroeconómicas inconsistentes en el sector externo. Proyecciones del tipo de cambio que no contemplan las modificaciones de política monetaria implementadas por el BCRA en la jornada de ayer. Inconsistencias e interrogantes sobre la cuestión tributaria. Ajuste a las provincias y en partidas esenciales. Reducción de metas físicas: un Estado que sigue en retroceso. Derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Consolidación de una estructura tributaria regresiva. ¿Qué esconde el programa financiero?

VISIÖN GENERAL

Blindaje fiscal: el Presupuesto apunta a mantener el superávit financiero. Si la economía crece y mejora la recaudación respecto a lo previsto en el presupuesto, se bajan impuestos. Si cae la economía y se recauda menos de lo previsto, se ajustan las partidas de gasto discrecional. Este gasto incluye, por ejemplo, salud y educación. Es una regla fiscal procíclica: refuerza el ajuste de los años 2024 y 2025. ● La regla fiscal que propone el Gobierno es procíclica en lugar de anticíclica: profundiza el ajuste en tiempos de caída de recursos. Recordar que la economía lleva 4 meses con caída en la recaudación tributaria. No contempla situaciones que requieren emergencias y tampoco conlleva consistencia con otros objetivos macroeconómicos como el equilibrio en el frente externo. ● Las principales proyecciones macroeconómicas se encuentran fuertemente desfasadas. Las proyecciones de crecimiento e inflación no se condicen con las proyecciones privadas del REM de BCRA. El proyecto augura un tipo de cambio de $1.325 para diciembre del presente año y de $1.426 para el 2026. Es decir, una apreciación real significativa del peso mientras aumenta la salida de divisas por vía comercial. Al presentarse el presupuesto (15/09) se proyectaba un dólar para diciembre de 2027 de $1.470, mismo valor al que cotizaba en esa fecha. Si bien en los meses de octubre y noviembre de 2025 el acuerdo con EEUU permitió evitar que el tipo de cambio perfore la banda superior, aún así se proyecta una sostenida apreciación cambiaria para 2026 y 2027. El ultimo REM –noviembre-, proyecta un TC nominal en $1.473 a dic- 2025.

Se estima un crecimiento para 2025 de 5,4% y de 5,0% para 2026. Los pronósticos son mejores que los del REM y de difícil cumplimiento dado los datos recientes de evolución de la actividad. ● Los motores de la actividad económica para asegurar los objetivos: exportaciones e inversiones. ● Hasta noviembre 2025 la inflación acumulada del año es 27,9% cuando el Presupuesto proyectaba 24,5% para todo el año (acumulado hasta diciembre). Con la estimación del presupuesto enviado, en diciembre debería haber deflación por 3,4% para llegar a la proyección del Presupuesto 2026. Se prevé una reducción sensible de la inflación para 2026 (10,1%). ● Los datos de apreciación cambiaria proyectada se agravan porque se estima un déficit comercial que supera los USD 5.000 millones para 2026 y se repite su saldo negativo esperado para 2027. Es decir, el dólar mantendría dos años y medio el valor actual pero sin inyección de dólares por saldo comercial. Sobre el déficit comercial de la magnitud que se espera: ¿Cómo se financia? ¿Por qué no hay una regla similar a la fiscal para esto? ● Las exportaciones muestran niveles difíciles de lograr: se pretenden exportar USD 112.695 millones en 2026, récord absoluto en la historia argentina. Además, la estimación para 2025 supera ampliamente las proyecciones. ● Prevé una reducción sensible de la inflación para 2025 en adelante. La previsión para 2025 implica una evolución de 1,0% mensual hasta fin de año. Para 2026 implicaría 0,8% mensual.

Las proyecciones de exportaciones y de importaciones de este 2025 no se cumplieron. Las exportaciones, para alcanzar lo proyectado en 2025, deberían aumentar cada mes en 13,9% llegando a USD 9.200 millones, cuando hoy son de USD 8.100 promedio por mes. Las importaciones deberían ser 36,3% mas bajas cada mes, siendo de USD 5.400 millones, cuando hoy equivalen a USD 8.500 millones. ● Saldo comercial: en 2025 estimaron un saldo de USD 20.748 millones pero ya el primer semestre les da negativo en USD 2.245 y eso significa que necesitan que cada mes desde julio a diciembre sea positivo en USD 3.832 millones, eso significa un aumento de 1124% del saldo comercial por mes. ● También se desconocen los supuestos detrás del saldo de balanza comercial de 2026. Según el presupuesto 2026, las exportaciones de bienes y servicios solo deberían aumentar 9,1% (desde 103 mil millones a 112 mil millones), pero si no se cumple el punto de partida del 2025 y las exportaciones cierran en torno a USD 97.000 millones, las exportaciones deberían aumentar en 15,9%. Hay una diferencia de 6 puntos porcentuales en la proyección de exportaciones. ● En relación al saldo comercial proyectado, si las importaciones proyectadas en 2026 son de USD 118.447 y las exportaciones terminan siendo más bajas, de USD 106.091 (aumentando 9,1% desde USD 97.000) y eso nos arroja un déficit comercial mayor a USD 5.700 y en torno a USD 12.356 millones.

Según el acuerdo con el FMI, el gobierno debería acumular USD 14.636 millones en tres semanas para cumplir la meta de finales de diciembre con el organismo. ● Respecto al acuerdo original, la meta quedará desfasada. ● La variación acumulada en 2025 de Reservas Internacionales Netas según el TMU (Memorando Técnico de Entendimiento) del FMI al 7 de diciembre alcanzó USD -15.636 millones (incluyendo el Swap de monedas con EEUU). El cálculo se realiza considerando amortización de capital a este organismo, aunque excluyendo el pago de intereses. ● El FMI ya les perdonó el incumplimiento de la meta de junio y les redujo la de diciembre en USD 6.500 millones. ● Los Bancos JP Morgan y Morgan Stanley en alerta por la no acumulación de reservas.

INFLACIÖN

Inflación 2025 24,5% 2026 10,1% 2027 5,9% 2028 3,7% • El Presupuesto 2026 proyecta una inflación del 24,5% para diciembre de 2025, cifra destacable considerando que al momento de presentación (septiembre 2025) se estimaba una inflación mensual del 1,0% entre septiembre y diciembre de ese año. • Este proceso de desinflación acelerada no se confirmó, ya que el IPC acumulado entre enero y noviembre alcanzó un 27,9%, superando en 3,4 p.p. la proyección presupuestaria. • Para 2026 se estima una inflación anual del 10,1%, equivalente a una tasa mensual del 0,8%, mientras que para 2026 y 2027 se anticipa una desinflación significativa, con tasas del 5,9% y 3,7% respectivamente. • Estas previsiones difieren de las proyecciones del REM BCRA, que contempla una inflación mediana del 30,4% para 2025 y del 21,0% para el período de doce meses entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026.

DOLAR

El Presupuesto prevé un dólar a $1.325,0 a diciembre de 2025 y de $1.423,0 a diciembre de 2026. • Primera conclusión: considerando que la cotización de la divisa al 11/12 se encuentra en $1.474,3, deberá reducir su valor en 10,1%. • Segunda conclusión: en 2026, el TC se movería por debajo de la inflación, apreciándose 2,5%. • La tasa de depreciación va cayendo con los años, siempre por debajo de la inflación. • El REM BCRA prevé $1.472,9 para diciembre (aunque el top 10 indica $1.480,6). Para los doce meses que van desde 11/25 a 11/25 considera que el FX alcanzará los $1.667,9, es decir, 17% más que el previsto por el gobierno a diciembre de 2026.

Fuente: Centro Economía Política Argentina