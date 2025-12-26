Alarma en la industria: casi nadie espera más demanda en 2026

Argentina 26/12/2025.- Una encuesta del Indec revela que solo el 13,9% de las industrias espera más demanda en 2026. Predomina el pesimismo empresario. Todos los números.

Las expectativas del sector industrial para el inicio de 2026 muestran un clima marcadamente pesimista. De acuerdo con la última Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, apenas el 13,9% de las empresas manufactureras espera que la demanda interna aumente en los próximos meses, mientras que una porción mucho mayor anticipa estancamiento o caída de los pedidos.

El relevamiento, que contempla las expectativas para el período diciembre de 2025–febrero de 2026, refleja el escenario con el que las fábricas cierran el año y encaran el arranque del próximo.

La demanda interna, con balance negativo

Según el informe oficial, el 55,9% de las empresas considera que la demanda interna se mantendrá sin cambios en el corto plazo, mientras que el 30,1% prevé una disminución. Como resultado, el balance de expectativas para este indicador se ubicó en -16,2 puntos, lo que evidencia que predominan las respuestas negativas.

Este indicador sintetiza la percepción empresaria sobre el mercado interno y funciona como una señal anticipada del nivel de actividad industrial en el corto plazo.

Producción estancada y pocas señales de repunte

La cautela también se refleja en las proyecciones sobre el volumen de producción. Para los próximos tres meses, el 65,1% de las firmas no espera variaciones, el 22,9% anticipa una caída y solo el 12,0% prevé un aumento. El balance de expectativas de producción fue de -10,9 puntos.

Desde el Indec remarcan que estos datos forman parte de un conjunto de indicadores cualitativos que permiten anticipar la evolución de la actividad manufacturera, en un contexto donde la recuperación sigue sin consolidarse.

Confianza empresaria en terreno negativo

El panorama descripto se refleja también en el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera, que en noviembre de 2025 se ubicó en -22,3%, consolidando una percepción negativa sobre el presente y el futuro inmediato del sector.

Pedidos débiles y señales de enfriamiento

La evaluación de la situación actual de los pedidos refuerza el diagnóstico. En noviembre, el 53,3% de las empresas consideró que su cartera de pedidos estaba por debajo de lo normal, frente a un 42,9% que la calificó como normal y apenas un 3,7% que la ubicó por encima de ese nivel. El balance fue de -49,6 puntos, uno de los registros más bajos del relevamiento.

Exportaciones y stocks: un desempeño dispar

En el frente externo, la percepción también fue mayormente negativa, aunque con menor intensidad que en el mercado interno. El 37,0% de las firmas señaló que sus exportaciones estaban por debajo de lo normal, el 56,7% las consideró normales y el 6,3% indicó un nivel superior. El balance fue de -30,8 puntos.

En contraste, los stocks de productos terminados mostraron una situación más equilibrada: el 61,1% de las empresas declaró tener existencias adecuadas, el 22,7% por encima de lo esperado y el 16,2% por debajo. El balance fue positivo, con 6,5 puntos.

Qué factores limitan la producción

La encuesta también identificó los principales obstáculos para aumentar la producción. La demanda interna insuficiente volvió a ser el factor más mencionado, con el 54,2% de las respuestas, superando incluso el registro de tres meses atrás.

Otros condicionantes señalados fueron la competencia de productos importados (10,8%), la incertidumbre económica (7,5%) y los problemas financieros (4,2%). Solo un 4,9% de las empresas afirmó no enfrentar ningún tipo de limitación.

Empleo estable, pero con sesgo negativo

Las expectativas sobre el empleo también reflejan un escenario de estabilidad frágil. En cuanto a las horas trabajadas, el 73,7% de las empresas no espera cambios, el 19,3% prevé una reducción y apenas el 7,1% anticipa un aumento. El balance fue de -12,2 puntos.

Algo similar ocurre con el nivel de empleo: el 78,1% no proyecta variaciones en la dotación de personal, el 16,9% anticipa una baja y solo el 5,0% espera incorporar trabajadores. El balance se ubicó en -11,9 puntos.

Expectativas moderadas para el corto plazo

Finalmente, al ser consultadas sobre la situación futura de sus empresas, el 76,4% de las firmas consideró que será igual, el 11,9% que empeorará y el 11,6% que mejorará. El balance fue prácticamente neutro, con -0,3 puntos, reflejando un escenario de cautela generalizada.

Fuente: GLP