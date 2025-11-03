Videos: Se recomienda utilizar cubiertas de invierno por acumulación de nieve en el Paso Garibaldi

Tierra del Fuego 03/11/2025.- Asi lo informó esta mañana la Dirección de Protección Civil de la provincia. Este fin de semana estuvo nevando en toda esa zona y se encuentran maquinas trabajando para despejar la ruta en toda la zona. Se recomienda el uso de cubiertas de invierno en caso de ser urgente transitar por la Ruta 3 desde Rio Grande o en sentido contrario.

Asi amaneció hoy el sector del mirador del Paso Garibaldi, entre el km 3008 y 3010. Con una importante acumulación de nieve en RN3. Maquinas de Vialidad Nacional haciendo despeje de la nieve. Se solicita transitar con precaución.

Esta nevada en octubre ha tomado por sorpresa a propios y extraños y hacia amucho tiempo que no se registraba este fenómeno climático a esta altura del año.