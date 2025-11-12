Sociedades de Garantías Reciprocas: No hay sociedades registradas con sede en Tierra del Fuego.

Perfecto, vamos con un ejemplo práctico de cómo una PyME de Tierra del Fuego puede aprovechar la Ley de Garantías Recíprocas a través de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR):

Caso: PyME fueguina que fabrica muebles

Imaginemos una empresa local que produce muebles de madera y quiere comprar maquinaria moderna para aumentar su capacidad.

Situación inicial

La PyME necesita un crédito de $20 millones para adquirir equipos.

El banco le exige garantías que la empresa no puede cubrir con su patrimonio actual.

Ingreso a una SGR

La empresa se convierte en socia partícipe de una SGR.

de una SGR. Una gran compañía o institución financiera actúa como socio protector, aportando capital al fondo de riesgo.

Aval de la SGR

La SGR emite una garantía recíproca a favor de la PyME.

a favor de la PyME. El banco acepta el aval como respaldo sólido, porque es ejecutable judicialmente y está regulado por la Ley 24.467.

Resultado

La PyME obtiene el crédito con tasa preferencial y mejores plazos.

y mejores plazos. Puede comprar la maquinaria, aumentar su producción y generar más empleo local.

El socio protector recibe beneficios fiscales por su aporte al fondo de riesgo.

Impacto en Tierra del Fuego

Favorece el desarrollo industrial en una región con altos costos logísticos.

en una región con altos costos logísticos. Permite que las empresas locales compitan en igualdad de condiciones con las del continente.

Contribuye a la diversificación productiva más allá de la electrónica y el turismo.

En resumen, la Ley de Garantías Recíprocas crea un círculo virtuoso: 👉 Las PyMEs acceden a crédito, los socios protectores obtienen beneficios fiscales, y el sistema financiero recibe garantías confiable