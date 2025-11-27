SE DESARROLLÓ UNA NUEVA CAPACITACIÓN PARA COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES EN TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego 27/11/2025.- En el marco del trabajo conjunto entre la Provincia y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, se llevó adelante una nueva edición del Curso Inicial para Combatientes de Incendios Forestales en Tierra del Fuego.

En esta oportunidad, la capacitación estuvo dirigida a personal de la Armada Argentina y de la Secretaría de Ambiente de la provincia, entre ellos integrantes de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego y del cuerpo de Guardaparques, con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional y optimizar la respuesta ante emergencias forestales.



La propuesta estuvo organizada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con el acompañamiento logístico y técnico de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) del Parque Nacional Tierra del Fuego y la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales.

El curso inicial consta de tres etapas: una parte teórica de tres días, una instancia física que pone a prueba la resistencia de los participantes, y una etapa práctica donde deben aplicar los conocimientos adquiridos sobre técnicas, herramientas y organización del combate.

El Subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, destacó la importancia de esta capacitación, al señalar que “este tipo de instancias son fundamentales para fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones. Si bien se trata de un curso inicial, lo más valioso es que quienes participan comienzan a conocerse y a entender cómo se organiza el combate dentro de un incendio. La comunicación y la coordinación entre fuerzas son claves para actuar de manera más ágil y eficiente ante una emergencia”.

Además, subrayó que la articulación entre las distintas fuerzas permite ampliar la capacidad operativa de respuesta en caso de incendios. “Contar con personal de distintas áreas entrenado y con criterios comunes de trabajo nos da un soporte muy importante para el manejo de cualquier emergencia en la provincia”.