Este informe pretende conci8entizar sobre riesgos y beneficios de la acuicultura en nuestra provincia y que hoy promueven libertario y oficialistas, desconociendo riesgos que este medio a publicado en reiteradas oportunidades, como asi tambien organizaciones ambientalistas, legisladores y especialistas de universidades de todo el mundo.

Claramente no es la opción a la industria instalada, ya que desde 2022, solo se crearon 400 puestos de trabajo que son convocados para tareas especificas.

El emprendimiento acuícola en Piedra del Águila, Neuquén, con inversión de capitales chilenos, ocupa más de 400 trabajadores locales. Las condiciones de trabajo se enmarcan en un esquema público-privado con planta de faena inaugurada en 2022, donde la producción y el empleo crecieron de forma exponencial en pocos años.

Cantidad de empleados

Más de 400 personas de la zona de Piedra del Águila trabajan en la acuicultura vinculada a la exportación de trucha.

de la zona de Piedra del Águila trabajan en la acuicultura vinculada a la exportación de trucha. La mano de obra empleada en la región se multiplicó 18 veces desde el inicio de la inversión en 2017.

desde el inicio de la inversión en 2017. El crecimiento fue paralelo al aumento de la producción, que se multiplicó 6 veces en tres años.

Condiciones de trabajo

La planta de faena fue inaugurada en 2022 por el Estado provincial y concesionada por 20 años a la empresa Idris Patagonia S.A..

y concesionada por 20 años a la empresa Idris Patagonia S.A.. El esquema es público-privado , lo que asegura cierta estabilidad laboral y continuidad en el proyecto.

, lo que asegura cierta estabilidad laboral y continuidad en el proyecto. Los trabajadores se desempeñan en distintas etapas: cultivo, engorde, procesamiento y exportación de los peces.

de los peces. La actividad se desarrolla en los lagos de la región, con impacto económico significativo en una zona históricamente dependiente de hidrocarburos.

Contexto económico y social

Cada semana se exportan 20 toneladas de filete fresco de trucha hacia Estados Unidos (Miami y Los Ángeles) y Canadá.

hacia Estados Unidos (Miami y Los Ángeles) y Canadá. La acuicultura se ha convertido en un nuevo motor productivo para Neuquén, diversificando su matriz más allá del petróleo y gas.

para Neuquén, diversificando su matriz más allá del petróleo y gas. El proyecto ha generado empleo local directo e indirecto, fortaleciendo la economía regional y ofreciendo oportunidades en una localidad pequeña como Piedra del Águila.

Cual es el grado de contaminación de las aguas de Piedra del Águila