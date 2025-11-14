Peligro sanitario Inmunización en riesgo: la vacunación infantil cayó a mínimos históricos en el país

Argentina 14/11/2025.- La vacunación contra el sarampión, paperas, polio y otras enfermedades no superó al 55% de la población infantil en 2024. CABA y PBA las cifras más bajas.

La vacunación infantil cayó a mínimos históricos en la población de 5 y 6 años. La cobertura contra el sarampión, la parotiditis (paperas) y la rubéola apenas alcanzó al 46,7% de los niños y niñas de todo el país en 2024, a pesar de que es obligatoria y se exige para el ingreso escolar.

Las cifras de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) son alarmantes y dan cuenta de un pronunciado descenso en la vacunación si se las compara con las de hace 15 años. Mientras que en 2010 el refuerzo de la Triple Bacteriana alcanzó al 97% de la población infantil, en 2024 solo se le aplicó al 46,4%.

Llamativamente, el informe de la DiCEI contradice lo que el propio Ministerio de Salud anunció con bombos y platillos en el comunicado de prensa del último 15 de octubre, donde aseguró que “se registraron mejoras en las coberturas de los grupos de 5 y 11 años, que pasaron de un 52% y un 67% en 2023 a valores de entre 70% y 76% en 2024”. Esos porcentajes, sin embargo, no se constatan en el documento oficial “Coberturas de vacunación Calendario Nacional 2024”, publicado recientemente, que expone una realidad muy distinta: las cifras en ese rango etario no superaron, en ninguna vacuna, el 55,5% de aplicación.

Coberturas de vacunación Calendario Nacional 2024.

De acuerdo con el informe de la DiCEI, el refuerzo contra la varicela de los 5 años solo se administró al 45,8% de las infancias. Las jurisdicciones donde menos se aplicó fueron la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, donde apenas se vacunó el 30% y el 31% de la población objetivo, respectivamente.

En Argentina, gracias a la vacunación contra la poliomielitis, no se registran casos desde 1984, y la Región de las Américas se declaró libre de esta enfermedad en 1994. Pero, en el último año, solo el 47,6% de las niñeces recibió la IPV/Séxtuple para su prevención. La excepción fueron las provincias de Mendoza y Salta, que tuvieron una cobertura superior al 80%.

Coberturas de vacunación Calendario Nacional 2024.

Por su parte, la Triple Viral, que previene el sarampión, la parotiditis (paperas) y la rubéola, fue recibida solo por 284.837 niños de un total de 609.576. En este caso, Salta y Mendoza, junto con Neuquén, Río Negro, San Luis y Tucumán, exhibieron las mejores cifras, mientras que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tuvieron las peores.

La tendencia continúa de la misma forma con la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. La Triple Bacteriana Celular solo fue dada al 46,4% de los niños de entre 5 y 6 años.

Coberturas de vacunación Calendario Nacional 2024.

Otra edad crítica y con bajos índices de cobertura son los 11 años. Apenas un 51,9% recibió la vacuna contra la meningitis, y un 54,1% se aplicó la Triple Bacteriana Acelular. En cuanto a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV), el 55,5% de las niñas de 11 años la recibió, al igual que el 50,9% de los niños de la misma edad.

