MÁS DE 70 ESTUDIANTES PARTICIPARON DE LA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE INCLUSIÓN LABORAL EN TOLHUIN

Tierra del Fuego 09/11/2025.- El Ministerio de Trabajo y Empleo, llevó adelante una nueva edición de la Capacitación Integral de Inclusión Laboral en Tolhuin, junto a alumnos de la Escuela de Jóvenes y Adultos N° 3, del CENS N.º 2 y del Bachillerato Popular.

La propuesta, orientada a fortalecer las oportunidades de empleo y acompañar la formación de jóvenes y adultos, se suma a las jornadas desarrolladas en Ushuaia, donde participaron estudiantes del CENS Nº 15 y del CENS Nº 3.

Durante el encuentro, los participantes abordaron temas vinculados a la elaboración del currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales y el asesoramiento laboral gratuito.

La subsecretaria de Políticas y Vinculación Comunitaria, Paola Barros, realizó un balance positivo sobre el desarrollo de las capacitaciones tanto en Ushuaia como en Tolhuin, destacando la diversidad de realidades y experiencias presentes en cada instancia “cada capacitación nos permite aprender junto a los participantes, porque son ellos quienes enriquecen el espacio con sus inquietudes e intereses. Estas experiencias nos ayudan a ajustar los contenidos según las necesidades reales de cada comunidad”, expresó Barros.

En cuanto a las demandas más frecuentes, la funcionaria explicó que muchas de las consultas se centran en cómo presentarse en una entrevista laboral, fortalecer las habilidades blandas y conocer los cambios recientes en materia laboral.

Para ello, las jornadas incluyen dinámicas grupales y simulacros de entrevistas, donde los participantes pueden practicar desde el primer contacto telefónico hasta la instancia presencial con el reclutador, generando confianza y una mejor preparación para futuros procesos de selección.



Barros también destacó el acompañamiento de los equipos directivos y docentes de los establecimientos educativos donde se desarrollaron las capacitaciones. “Hemos tenido un excelente acompañamiento de los directivos de todos los CENS a los que asistimos, que incluso participan activamente durante las jornadas”.

“El compromiso del Ministerio de Educación, a través del director provincial Javier Rueda, ha sido fundamental para que estas capacitaciones lleguen a más estudiantes y se consolide una red que potencie su formación y empleabilidad”, remarcó la funcionaria.

Estuvieron presentes el subsecretario de Promoción de Empleo, Pablo Villena, la directora provincial de Promoción Laboral, Lorena Wozniak, junto a parte del equipo del Ministerio de Trabajo y Empleo de Ushuaia y de la delegación de Tolhuin, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada y el intercambio con los participantes.