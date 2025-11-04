La provincia deja de mantener 300 km de rutas nacionales por una deuda de Nación de 800 millones de pesos

Tierra del Fuego 04/11/2025.- La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, confirmó que Vialidad Provincial cesará el mantenimiento de las rutas complementarias a la Ruta 3. La medida se debe al incumplimiento de Vialidad Nacional, que adeuda $800 millones desde diciembre de 2023.

La Provincia incluso realizó un ofrecimiento excepcional: “Le hicimos un ofrecimiento a Vialidad hace unos meses que nos pagaran con máquinas, con alcantarillas, con cuchillas para poder seguir funcionando; oferta que no fue aceptada”.

Ante el fracaso de las negociaciones y el incumplimiento de promesas de pago en septiembre y octubre, “hemos tomado la decisión desde la gestión que hoy es el último día de mantenimiento de estas rutas por parte de Vialidad Provincial”.

La medida afectará directamente a: Productores agropecuarios; la actividad petrolera del norte de la isla; turistas y residentes que circulan por estas rutas y el funcionamiento del Paso Fronterizo Radman.

“Cuando había un reclamo nos llamaban los vecinos del campo si tenían alguna dificultad, o en el invierno se quedaban encajados. Ahora deberán dirigirse a las oficinas de Vialidad Nacional”, afirmó Castillo.

La Ministra cuestionó el destino de los fondos específicos para mantenimiento vial: “Hay un impuesto que se sigue recaudando que es el impuesto a los combustibles, en donde hay una parte que va a Vialidad Nacional precisamente para el mantenimiento de las rutas”.

“Ese impuesto que estamos pagando todos los argentinos en la compra de combustible en Tierra del Fuego no está llegando para pagarle a Vialidad Provincial el trabajo que ha ejecutado”, denunció.