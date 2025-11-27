LA PROVINCIA ANUNCIA VUELOS DIRECTOS DE GOL DESDE SAN PABLO A USHUAIA PARA EL INVIERNO 2026

Tierra del Fuego 27/11/2025.- Desde el ejecutivo provincial, a través del Instituto Fueguino de Turismo, se anunció el inicio de la nueva ruta internacional y estacional de la aerolínea GOL Linhas Aéreas, que conectará de forma directa San Pablo con Ushuaia. La operación comenzará el 7 de julio de 2026.

El Presidente del INFUETUR, Dante Querciali, expresó: “Le damos la bienvenida a la empresa GOL al Fin del Mundo. Esta es una excelente noticia para nuestro destino, la cual comenzó a gestarse desde la participación de la provincia en la Feria WTM San Pablo en el mes de abril pasado. Fueron meses de mucho trabajo y gracias al fundamental acompañamiento del sector privado, hoy podemos anunciar que, a partir del próximo invierno, contaremos con mayores conexiones directas entre Brasil y Ushuaia”.

“Esta nueva ruta permitirá que más turistas brasileños nos visiten y puedan disfrutar de la nieve y de las maravillas naturales de este lugar único, que ofrece una combinación perfecta de paisajes, aventura y excelentes servicios. La posibilidad de que los tickets ya estén disponibles es muy importante, ya que nos permite asegurar la ocupación y el éxito de la operación mediante la comercialización anticipada. La llegada de GOL es un paso clave para el crecimiento de nuestro turismo internacional», destacó.

La nueva ruta internacional de GOL, São Paulo-Ushuaia, se operará con aeronaves Boeing 737, que tienen capacidad para 176 pasajeros en su configuración internacional. Los pasajes ya están disponibles y las operaciones se desarrollarán entre el 7 de julio y el 29 de agosto de 2026, con tres frecuencias semanales directas de ida y vuelta, los días martes, jueves y sábado.

Cabe destacar que la compañia aérea GOL, forma parte del Grupo Abra y desde su fundación en 2001, sigue el propósito de “Ser la Primera para Todos», democratizando el acceso a la aviación con soluciones inteligentes que atraen a más de 30 millones de clientes por año. La compañía cuenta con un equipo de 15 mil profesionales enfocados en la seguridad y opera una flota estandarizada de 143 aeronaves Boeing 737.