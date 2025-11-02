LA MUNICIPALIDAD INVITA A LA “EXPO EMPRENDIENDO+MERCADO CONCENTRADOR”

Ushuaia 02/11/2025.- La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Expo Emprendiendo + Mercado Concentrador, que se desarrollará los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre en el Microestadio “Cochocho Vargas”.

La propuesta reunirá a emprendedores, emprendedoras y cooperativas locales en un gran espacio de encuentro, con el objetivo de fortalecer los circuitos de comercialización, promover el consumo interno y visibilizar el trabajo de quienes producen en la ciudad.

Durante ambas jornadas, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de una amplia variedad de productos elaborados en Ushuaia, entre los que se destacan alimentos, textiles, artesanías, cosmética natural, plantas, bijouterie y más, acompañados de un ambiente familiar y comunitario.

Desde el área indicaron que “la Expo Emprendiendo + Mercado Concentrador se consolida año a año como un espacio de participación e intercambio que impulsa la economía social y el trabajo autogestivo, generando vínculos entre quienes producen y quienes consumen localmente”.