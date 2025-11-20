LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Y LOS GREMIOS CIERRAN EL AÑO CON UN NUEVO ACUERDO SALARIAL

Ushuaia 20/11/2025.- La Municipalidad de Ushuaia y los gremios con representación en el ámbito municipal alcanzaron un acuerdo paritario que establece una recomposición salarial del 2,4% correspondiente al mes de noviembre, acumulativo sobre los haberes de octubre, tras la reunión de la mesa salarial desarrollada este 19 de noviembre.

El encuentro contó con la participación del subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales, Fernando Starkloff; el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra; y el subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Economía y Finanzas, Gonzalo Escobar, en representación del Ejecutivo municipal.

Por parte de los gremios participaron representantes de ATE, SOEM, ASEOM, SEMUP, Jerárquicos, SAdEM y UPCN, comprendiendo todas las organizaciones con representación en el ámbito municipal.

El jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte destacó que “tras un intercambio amplio y responsable, se alcanzó un entendimiento que permite cerrar la pauta salarial 2025, garantizando un nuevo incremento para las trabajadoras y los trabajadores municipales”.

Tras un cuarto intermedio, se acordó finalmente elevar los haberes de noviembre en un 2,4%, correspondiente al índice inflacionario patagónico del mes de octubre.

Asimismo, se incorporó al acta una pauta para el mes de enero de 2026, que consiste en aplicar un incremento equivalente a la sumatoria de la inflación patagónica que establezca el INDEC para los meses de noviembre y diciembre de 2025, de carácter acumulativo. Esta pauta fue aceptada por el Municipio, quedando sujeta a la disponibilidad financiera y económica al momento de la reunión prevista para enero. En caso de no poder afrontarse, las partes retomarán el diálogo inmediatamente.

El Ejecutivo municipal señaló que «con este entendimiento se cierra la pauta salarial del año 2025, reafirmando la política salarial sostenida durante el año».

Por último, se acordó convocar a una Mesa Técnica el 28 de noviembre a las 11 horas en dependencias del SOEM y fijar la continuidad de la mesa salarial para el 12 de febrero de 2026 a las 16 horas.