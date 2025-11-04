LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INTERVIENE EN ZONAS ANEGADAS TRAS LAS INTENSAS PRECIPITACIONES

El director de la Dirección de Defensa Civil, Cristian Álvarez, precisó que entre el domingo y el lunes se recibieron más de 50 llamados, principalmente vinculados a anegamientos y consultas por desbordes. “Estamos trabajando las 24 horas en la calle, articulando rápidamente cada requerimiento con cloaquistas, cuadrillas de tareas prioritarias, Servicios Públicos Municipales y también con la DPOSS”, explicó.
Por su parte, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, destacó que el trabajo se realiza de manera coordinada entre el municipio y la provincia, con intervenciones simultáneas en los puntos más afectados. “Ante la cantidad de precipitaciones, algunos pluviales no llegan a desagotar con la velocidad habitual. Mantenemos personal y maquinaria operando de manera constante en la vía pública para acompañar el escurrimiento y mitigar los impactos”, señaló.
El Municipio recordó que, ante cualquier emergencia, las y los vecinos pueden comunicarse al 103 o al CAVUsh, donde los equipos mantienen guardias activas durante las 24 horas.