La legislatura comienza este martes el análisis del Presupuesto 2026, después de 4 meses sin actividad.

Tierra del Fuego 03/11/2025.- El presupuesto provincial para el 2026 comenzará a ser analizado por las y los Legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Economía Nº 2 que preside Federico Sciurano (FORJA).

Se trata del asunto Nº 303/25 mensaje del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) Nº 04/25 y está previsto que inicie el próximo martes 4 a partir de las 9:30, hasta el martes 18.

Según detallaron desde la dirección de Comisiones, a través del memorando interno Nº 049/25, serán siete jornadas de debate en las que se espera la presencia de autoridades del Ejecutivo, integrantes del Poder Judicial y representantes de entes descentralizados. En el siguiente enlace encontrarán las reuniones previstas: https://www.legistdf.gob.ar/wp-content/uploads/2025/10/Comision-2-Presupuesto-2026-V3-24-10-25.pdf

El presupuesto provincial 2026 de Tierra del Fuego se estima en unos $2,28 billones de pesos , con ingresos proyectados de $2,23 billones y un déficit financiero de aproximadamente $49.192 millones. A nivel municipal, la ciudad de Río Grande presentó su propio presupuesto para 2026, que es de unos $173.000 millones de pesos.

Presupuesto provincial 2026

Gasto total: $2,28 billones de pesos

Ingresos totales estimados: $2,23 billones de pesos

Déficit financiero: Aproximadamente $49.192 millones de pesos

Enfoque: Se priorizan la inversión social, la obra pública y los servicios, a pesar del déficit financiero proyectado.

Presupuesto municipal 2026 de Río Grande

Monto total: Alrededor de $173.000 millones de pesos

Enfoque: La inversión se centrará en el área social, la obra pública y los servicios .

