La legislatura comienza este martes el análisis del Presupuesto 2026, después de 4 meses sin actividad.

Se trata del asunto Nº 303/25 mensaje del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) Nº 04/25 y está previsto que inicie el próximo martes 4 a partir de las 9:30, hasta el martes 18.
Según detallaron desde la dirección de Comisiones, a través del memorando interno Nº 049/25, serán siete jornadas de debate en las que se espera la presencia de autoridades del Ejecutivo, integrantes del Poder Judicial y representantes de entes descentralizados. En el siguiente enlace encontrarán las reuniones previstas: https://www.legistdf.gob.ar/wp-content/uploads/2025/10/Comision-2-Presupuesto-2026-V3-24-10-25.pdf
- Gasto total: $2,28 billones de pesos
- Ingresos totales estimados: $2,23 billones de pesos
- Déficit financiero: Aproximadamente $49.192 millones de pesos
- Enfoque: Se priorizan la inversión social, la obra pública y los servicios, a pesar del déficit financiero proyectado.
- Monto total: Alrededor de $173.000 millones de pesos
- Enfoque: La inversión se centrará en el área social, la obra pública y los servicios.
Nota relacionada.
Presupuesto de la provincia para 2026 es de $2.280.841.404,45, cuanto presentaron la justicia y el tribunal de cuentas.