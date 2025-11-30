La Justicia federal allanó el Ministerio de Economía por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Casta 30/11/2025.- El operativo estuvo centrado en la oficina que ocupaba Ornella Calvete, hija del señalado como intermediario entre las droguerías y funcionarios en la red de corrupción conocida como «el 3% para Karina»

La Justicia federal avanzó este viernes en la causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y dispuso el allanamiento de la oficina que ocupaba Ornella Calvete en el Ministerio de Economía.

La medida se llevó adelante en el espacio que utilizaba la exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, que renunció de manera intempestiva tras el hallazgo de 700 mil dólares en una de sus varias casas.

Calvete es hija de Miguel Ángel Calvete, a quien la Justicia señala como presunto recaudador de coimas dentro de la trama de corrupción que involucra a funcionarios de la ANDIS.

Los dólares en casa

La exfuncionaria dejó su cargo luego de que trascendiera que, durante un procedimiento realizado el 9 de octubre, la Justicia encontró en el departamento que habita el inusitado monto en dólares y otras divisas. El dato se conoció recién después de las elecciones de medio término y derivó en su salida inmediata del Gobierno.

El operativo de este viernes tuvo como objetivo ampliar el relevamiento de pruebas dentro del Ministerio que comanda Luis Caputo. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, los agentes se concentraron en la búsqueda de material informático y documentación que pudiera estar vinculada al circuito de contrataciones bajo sospecha. «Se llevaron computadoras y documentación» para analizar, precisaron.

La trama también alcanza vínculos internos dentro del Ministerio de Economía: Ornella Calvete mantiene una relación de pareja con Javier Cardini, quien luego del escándalo renunció a su cargo de subsecretario de Gestión Productiva. Él dependía directamente del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Con la renuncia de Calvete, el hallazgo de fondos millonarios y los nuevos allanamientos en dependencias oficiales, la causa vuelve a escalar y suma presión sobre el esquema de contrataciones y presuntas coimas que investiga la Justicia federal.

La casta y su órbita siguen intactos

Miguel Ángel Calvete es conocido por sus vínculos con instituciones del comercio minorista y la industria alimenticia. La Fiscalía del caso Andis lo considera el «nexo clave» en el presunto entramado de corrupción. Su hija, Ornella, se incorporó al Ministerio de Economía bajo la gestión de Luis Caputo. Allí asumió roles que la posicionaron en la toma de decisiones sobre políticas industriales y aduaneras, particularmente en Tierra del Fuego.

El patrimonio declarado de la joven en julio de 2025 ante la Oficina Anticorrupción ascendía a unos 46 millones de pesos argentinos y 45.000 dólares. Esas cifras contrastan con los dólares incautados en su departamento del barrio porteño de Palermo por orden del fiscal Franco Picardi.

Tres días antes de ese operativo, el 12 de septiembre de 2025, Ornella había enviado un mensaje a su padre: «Por si entran acá y me ven con la mosca… Digo que me la prestó alguien, olvidate», en referencia a la presencia de al menos 15 policías en la planta baja de su edificio.

Este intercambio, secuestrado por la Justicia, evidencia un intento de encubrimiento y profundiza las sospechas sobre el origen de los fondos. La fiscalía indaga si estos dólares provienen de retornos ilícitos en licitaciones de la ANDIS, particularmente en contratos con proveedores farmacéuticos y de prótesis, donde se denunciaron sobreprecios del 300%.

Los vínculos familiares y políticos

Miguel Ángel Calvete fue apuntado como la «mano derecha» del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ex amigo y abogado personal del presidente Javier Milei. Por eso, lo consideran una suerte de organizador de las comisiones irregulares.

La ANDIS, agencia clave para la distribución de fondos a personas con discapacidad, se ha convertido en el epicentro de un esquema de defraudación que involucra a empresarios y funcionarios. Entre las pruebas, chats que mencionan un «3% a KM» –interpretado como una referencia a Karina Milei, hermana del presidente– y reuniones con proveedores como Ortopedia Alemana.

