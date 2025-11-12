LA EXPO EMPRENDIENDO EL FUTURO Y EL MERCADO CONCENTRADOR VOLVIERON A MOVILIZAR A USHUAIA

Más de 200 emprendimientos locales y comercios de Ushuaia ofrecieron una amplia variedad de productos, y la fuerte presencia de vecinos y vecinas en ambas jornadas reafirma la importancia de los espacios que promueven la economía social, el encuentro y el fortalecimiento del trabajo local.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “la Expo Emprendiendo es un espacio que crece edición tras edición y que refleja el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de nuestra comunidad emprendedora”.

“Desde la Municipalidad acompañamos y potenciamos a quienes producen porque sabemos que cada emprendimiento es una oportunidad de desarrollo, de autonomía y de construcción colectiva”, remarcó.

Por último, Martínez señaló que “este espacio es mucho más que un punto de venta, es un lugar de encuentro entre vecinos y vecinas en el que se fortalecen los lazos sociales y se promueve el consumo responsable y local”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio, Roberto Trujullo, señaló que “desde la Secretaría de Economía y Finanzas convocamos a comercios de distintos rubros de la ciudad”, y valoró que “se siguen incorporando productores de la provincia, en este caso fue una fábrica de Tolhuin que elabora sustratos para jardinería y huertas, como antes lo hizo la cooperativa avícola de Río Grande”.

“Tanto el sábado como el domingo hubo una gran cantidad de gente y se registró un importante volumen de ventas”, por lo que “las dos jornadas fueron muy positivas tanto para los emprendedores y comerciantes como para la comunidad, que una vez más encontró productos de calidad a buenos precios”, concluyó.