La derecha corrupta: Los cuadernos de Miguel Ángel Calvete ¿son igual o peores que los de Oscar Centeno?

En síntesis: la causa ANDIS es un escándalo de corrupción que ya provocó múltiples renuncias y desplazamientos, mientras que los cuadernos de Calvete funcionan como un registro detallado de la red de coimas, con decenas de nombres que podrían ampliar aún más el alcance de la investigación.

La fórmula del 70/30

En uno de los audios, Calvete corrige a Muñoz por un error en la distribución de fondos: “Amor, ahí te equivocaste en la última columna, es el 30% del 15%, del 100% del 15%. ¿Me entendés?”.

Calvete instruyó sobre la base correcta para el cálculo: “Por eso te decía, dividilo por 7 y multiplícalo por 3, porque acá a vos te está dando el 30% del 70, y es el 30%, es el 70 y el 30, que da el 100”.

La instrucción era precisa para evitar mermas en la recaudación: “Siempre es el 70% del resultante de lo que dividís por 1.07, y es el 30% del resultante de lo que dividís por 1.07. No es el 30 del 70, si no, perdemos guita, amor”.

El rol de Muñoz también habría incluido recibir los cheques de las empresas y remitirlos a Alan Pocovi, quien se habría encargado de movilizar esos fondos.