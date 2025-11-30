Si bien en este informe se aclara que: En Argentina, los controles sobre transferencias bancarias aplican a todos los ciudadanos, incluidos funcionarios. La diferencia es que los funcionarios suelen tener regímenes especiales de declaración patrimonial y controles políticos, mientras que el ciudadano común enfrenta directamente los límites y reportes automáticos de la agencia fiscal (ARCA, ex AFIP).

Queda absolutamente claro que eso no es cierto, y ademas los medios nacionales a la derecha, permiten que esto pase, haciendo un silencio cómplice, no investigando nada, dejando pasar los hechos tanto en el gobierno nacional, sus aliados o en las provincias, donde como en Tierra del Fuego, una justicia feudal y oscurantista, no solo no brinda información sino que se toma los tiempos que creen necesarios para no aclarar nada.

Las castas son grupos sociales estratificados basados en la ascendencia, el linaje o la raza, donde la posición de un individuo se determina principalmente por nacimiento .

Como se puede observar ni siquiera tiene que ver la utilización del termino, con lo que en realidad son. La casta son quienes utilizan este termino para agredir a quienes no lo son, como jubilados, desocupados, médicos, docentes, profesionales, niños, niñas y adolescentes, a los que la derecha libertaria ataca permanentemente, burlándose de discapacitados, diversidades, enfermos o en su mayoría mujeres.

Cómo funcionan los controles de transferencias en Argentina

ARCA (ex AFIP) : La Agencia de Recaudación y Control Aduanero exige que bancos y billeteras informen transferencias que superen ciertos montos. Estos valores se actualizan periódicamente según la inflación.

: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero exige que bancos y billeteras informen transferencias que superen ciertos montos. Estos valores se actualizan periódicamente según la inflación. Objetivo : Prevenir evasión fiscal, lavado de dinero y movimientos injustificados.

: Prevenir evasión fiscal, lavado de dinero y movimientos injustificados. Montos de control : A partir de cifras específicas (que cambian cada semestre), las operaciones deben ser reportadas y pueden ser investigadas.

: A partir de cifras específicas (que cambian cada semestre), las operaciones deben ser reportadas y pueden ser investigadas. Documentación: Si una transferencia es considerada sospechosa, el usuario debe justificarla con comprobantes.

Funcionarios públicos vs. ciudadanos comunes

Ciudadanos comunes : Sus transferencias son monitoreadas automáticamente por el sistema bancario. Si superan los límites, se reportan a ARCA.

: Sus transferencias son monitoreadas automáticamente por el sistema bancario. Si superan los límites, se reportan a ARCA. Funcionarios públicos : Además de los controles fiscales generales, tienen la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales ante organismos como la Oficina Anticorrupción.

: Además de los controles fiscales generales, tienen la obligación de presentar ante organismos como la Oficina Anticorrupción. Percepción de desigualdad : En la práctica, muchos ciudadanos sienten que los funcionarios no enfrentan las mismas trabas porque sus operaciones suelen estar justificadas por su salario estatal o porque cuentan con mecanismos de control político más que bancario.

: En la práctica, muchos ciudadanos sienten que los funcionarios no enfrentan las mismas trabas porque sus operaciones suelen estar justificadas por su salario estatal o porque cuentan con mecanismos de control político más que bancario. Realidad: Los funcionarios sí están alcanzados por los mismos controles bancarios, pero el foco mediático suele estar en sus declaraciones patrimoniales y no en las transferencias cotidianas.

Puntos clave

No existe una exención legal para funcionarios : ARCA controla a todos los titulares de cuentas.

: ARCA controla a todos los titulares de cuentas. La diferencia está en la visibilidad : El ciudadano común percibe más directamente los límites porque afectan su vida diaria (ej. enviar dinero a familiares, comprar bienes).

: El ciudadano común percibe más directamente los límites porque afectan su vida diaria (ej. enviar dinero a familiares, comprar bienes). Los funcionarios tienen controles paralelos: Además de los fiscales, deben rendir cuentas políticas y patrimoniales, lo que genera la idea de que no se les aplican los mismos filtros bancarios.

En resumen: los controles de transferencias en Argentina son universales, pero la experiencia cotidiana de un ciudadano común es distinta a la de un funcionario porque los mecanismos de fiscalización sobre estos últimos se concentran más en sus declaraciones patrimoniales y menos en las operaciones bancarias visibles.

¿Querés que te muestre los montos actuales a partir de los cuales ARCA empieza a controlar las transferencias?