Jornada histórica para APOC Tierra del Fuego

“Hoy vivimos una jornada electoral ejemplar, marcada por la participación, el compromiso y la responsabilidad de cada una y cada uno de nuestros afiliados”, indicó Valeria Regueiro y remarcó, “con un 75,30% del padrón votando, queremos agradecer profundamente el apoyo, la confianza y el acompañamiento que nos dieron en este proceso democrático tan importante para nuestra Seccional”.

La titular de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) Seccional Tierra del Fuego sostuvo que, “es un honor anunciar que contamos con nueva Comisión Directiva para el período 2025-2029, que asume con la convicción de seguir trabajando por una APOC más fuerte, más unida y más presente en cada desafío que se nos presente”.

“Gracias por creer, por participar y por construir juntos este camino. Seguimos adelante, con responsabilidad y compromiso”, subrayó Valeria Regueiro.

Comisión Directiva APOC Seccional Tierra del Fuego período 2025-2029

Secretario General: Valeria Regueriro

Secretaria Adjunto: Mariana Álvarez Cutropia

Secretario Sindical: Lisandro Capanna

Secretaria de Hacienda: Mirna Barría Gallardo

Secretario de Prensa y Acción Social: Pedro González

Secretaría de la Mujer: Mirtha Castillo

Secretaria de Juventud y Deporte: Noelia Yurovich

Primer Vocal: Marcos Albornoz

Delegados Congresales

Delegada Congresal Titular: Valeria Regueiro

Delegada Congresal Suplente: Mariana Álvarez Cutropia

FUENTE: GREMIALES DEL SUR