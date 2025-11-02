Hay 25.733 perros sueltos en Tierra del Fuego según el relevamiento del Comité de Seguimiento del Plan para el Manejo de las Poblaciones de Perros

Tierra del Fuego 02/22/2025.- Entre octubre y diciembre de 2024 se llevó adelante un relevamiento simultáneo de perros sueltos o de vida libre en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande impulsado por el Comité de Seguimiento del Plan para el Manejo de las Poblaciones de Perros. El estudio fue realizado por el CADIC-CONICET en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la provincia y las áreas de zoonosis municipales. Los resultados estimaron 8.484 perros sueltos en Ushuaia, 2.888 en Tolhuín y 14.361 en Río Grande.

El trabajo, basado en la metodología de captura-recaptura fotográfica, permitió estimar con mayor precisión la cantidad de perros que circulan sin supervisión en las calles, corrigiendo la subestimación habitual de los conteos tradicionales. Esta metodología que incorpora el cálculo de la probabilidad de detección, aporta datos confiables que servirán como línea de base para monitorear el impacto de las políticas públicas de control poblacional y de promoción del cuidado responsable.



Los resultados estimaron 8.484 perros sueltos en Ushuaia, 2.888 en Tolhuin y 14.361 en Río Grande. En todos los casos las cifras reflejan el número de animales que podrían encontrarse sueltos en distintos momentos del día, considerando un rango de incertidumbre estadística. Esto significa que los valores no deben interpretarse como cifras exactas, sino como estimaciones basadas en evidencia científica que permiten evaluar tendencias y medir el efecto de las políticas aplicadas en el tiempo.

“Este relevamiento es un esfuerzo técnico y coordinado que nos permite comprender mejor la dinámica de los perros de vida libre en Tierra del Fuego. Lo importante no es el número puntual, sino poder medir la evolución en el tiempo y evaluar la efectividad de las políticas implementadas”, explicó el Dr. Adrián Schiavini, investigador del CADIC-CONICET y uno de los responsables del estudio.

Por su parte, la Directora General de Biodiversidad y Conservación, María Luisa Carranza, destacó la importancia de la información generada, “contar con estos datos nos permite orientar las acciones desde una mirada integral. El manejo responsable de las mascotas no sólo mejora la convivencia urbana, sino que también protege la fauna silvestre, la salud pública y el equilibrio ambiental. Cuidar a nuestros perros es, en definitiva, cuidar el entorno que compartimos”.

Además, desde la Secretaría de Ambiente señalaron que comprender y reducir la presencia de perros sueltos en zonas urbanas es clave para prevenir su desplazamiento hacia áreas rurales o naturales, donde pueden transformarse en perros asilvestrados y afectar la fauna nativa y la producción local.



Este relevamiento se enmarca en la campaña “Cuidá a tu perro, cuidemos el ambiente”, que busca promover el compromiso ciudadano en torno a la tenencia responsable, el respeto por el espacio público y la protección de la biodiversidad.

Más información:

https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/programa-de-manejo-de-poblaciones-de-perros/