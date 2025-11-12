Gustavo Melella: “La relación con Nación requiere diálogo maduro, no sólo cambios de ministros”

Tierra del Fuego 12/11/2025.- El Mandatario fueguino se refirió a la designación de Diego Santilli como Ministro del Interior, advirtiendo que sin herramientas concretas para las provincias, el cambio será superficial.

En un análisis sobre la relación con el Gobierno Nacional, el Gobernador Gustavo Melella se refirió a la reciente designación de Diego Santilli como Ministro del Interior. Si bien reconoció al nuevo funcionario como “una figura conocida” para la dirigencia política, el Mandatario fueguino fue claro al exigir que el cambio trascienda el nombre y se concrete en un “diálogo maduro e institucional” con herramientas reales para las provincias.

Melella recordó actitudes recientes del Presidente de la Nación que, a su juicio, distan de ser institucionales. “Que el presidente haya decidido no invitarnos a cuatro gobernadores, porque según él no sabemos sumar nada, me parece lamentable”, expresó, marcando la necesidad de un vínculo superior.

Advirtió que el éxito del nuevo ministro dependerá de las facultades que reciba. “Si lo nombran a Diego Santilli y no le dan herramientas que las provincias realmente necesitan, va a ser agua, va a fracasar”, sentenció, citando como ejemplo el incumplimiento de convenios de obra pública firmados con su antecesor.

“La verdad es que el Gobierno no es que haya cambiado, por más que cambie un ministro”, añadió, confirmando que aún no ha tenido contacto con el flamante funcionario del Gobierno nacional.