En lo que va del año, se perdieron más de 15 mil empleos en la administración pública

Los datos surgen del informe sobre la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades que difunde el INDEC.

El recorte en el sector público continúa siendo uno de los ejes centrales del gobierno de Javier Milei, a tal punto que durante 2025 se perdieron más de 15.000 en la Administración Pública Nacional (APN). Contabilizando desde su llegada al sillón de Rivadavia, el número supera los 50 mil.

Durante octubre, la cantidad de empleos públicos que se perdieron asciende a 982. Esto, contra septiembre, representa una caída del 0,3% según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

A nivel interanual, la APN bajó 7,6% contra octubre del 2024. Esto, en números, significó una reducción de 23.079 empelos en la medición año versus año.

Los datos se desprenden del informe sobre dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades que difunde mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Administración centralizada: fue el sector que más empeleados perdió en octubre, pasando de 46.349 a 39.272, 15,3% menos.

fue el sector que más empeleados perdió en octubre, pasando de 46.349 a 39.272, 15,3% menos. Administración descentralizada: el único sector público que subió durante el décimo mes del año. Sumó 6.586 personas, lo que implicó un aumento del 6%, y pasó a tener 116.960.

el único sector público que subió durante el décimo mes del año. Sumó 6.586 personas, lo que implicó un aumento del 6%, y pasó a tener 116.960. Administración desconcentrada: cerró octubre con 22.250 empleados, 0,3% menos que en septiembre. Perdió 77 puestos de trabajo.

cerró octubre con 22.250 empleados, 0,3% menos que en septiembre. Perdió 77 puestos de trabajo. Otros entes: el sector que menos personas perdió. Se redujo un 0,1% contra septiembre, y pasó de 14.166 a 14.148. A su vez, fue el sector que más estable se mantuvo desde el comienzo del año.

En cuanto a empresas y sociedades del Estado, perdió 396 empleados durante octubre, reduciendo su capacidad un 0,4% y quedó con 89.940 empleados.

Tomando en cuenta los números desde principios de año, la APN se redujo un 5%, pasando de casi 300 mil empleados a tener hoy 282.570.

El acumulado de enero a octubre arroja un total de 17.393 puestos de trabajo menos.sz5XDA

Más de 50 mil empleos menos

Si se contabiliza la llegada de Milei a la presidencia, el número total de puestos de trabajos que se perdieron asciende a 51.214.

En enero del 2024, 333.784 puestos se contabilizaban en la Administración Pública Nacional. Con el último dato difundido por el INDEC, la APN cayó un 15%.

